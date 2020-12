Cuánto duran las mascarillas quirúrgicas, las higiénicas y las FFP2

Mascarillas recomendables para personas sanas y niños . Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Además, es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas a los menores. Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil, y pueden ser reutilizables o de un solo uso. Si son reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados. A partir de ahí, no se garantiza la eficacia de la mascarilla. Las no reutilizables deben ser eliminadas después de su uso recomendado. Las autoridades sanitarias recomiendan no usarla más de 4 horas. Si se humedece o se deteriora debe ser sustituida por otra. Los niños y niñas positivos por la covid-19, con síntomas o asintomáticos positivos, deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación de la Asociación Española de Normalización (UNE).

Mascarillas EPI: 8 horas

3

Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente en profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario y para grupos vulnerables por indicación médica. Filtran el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo. Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1, FFP2, y FFP3. No obstante, para la protección de la covid-19 se recomienda usar las FFP2. El marcado CE, seguido de cuatro números, asegura que el producto cumple con la legislación. La referencia a la norma UNE EN-149 asegura el cumplimiento de un estándar de calidad.

El marcaje NR indica que el producto es No Reutilizable y el marcaje R, que es Reutilizable.

​En cuanto a la duración de estas mascarillas, las autoridades sanitarias recomiendan no exceder su uso más de 8 horas, y recomiendan que se trata de no llegar a ese límite. En caso de que se humedezca, se ensucie o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.