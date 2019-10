¿Cuál es tu cartel favorito de las fiestas del Pilar de los últimos 20 años?

A pesar de los anuncios de última hora, como que las ferias de Valdespartera, así como Mederyt Eventos, tendrán que cambiar de planes por las licencias denegadas del Ayuntamiento y Zaragoza no lucirá más noria que la que otea el horizonte rodeado de pinos del parque de Atracciones durante todo el año, ya está todo el programa completo de las fiestas del Pilar 2019.

Las fiestas arrancan el sábado 5 de octubre con el pregón, que en esta ocasión corre a cuenta de la agrupación musical B Vocal, a las 21.00, aunque el ambiente festivo comenzará a las 19.00 con el pasacalles.

A lo largo de la semana hay cientos de planes programados que pueden ajustarse a todos los bolsillos, entre ellos:

Pero, además de los eventos y espectáculos, si no haces estas nueve cosas, no puedes decir que has estado en las Fiestas del Pilar.

Para todo ello, el cartel anunciador de las fiestas, que este año está firmado por el joven Samuel Akinfenwa, lleva años enmarcando en formato 2D los símbolos con los que las fiestas y los zaragozanos se ven representados. De todos ellos, de los cerca de 90 concursos que ya se han celebrado para escoger esta imagen, los veinte últimos están recogidos en la siguiente lista. Si tuvieras que quedarte con solo uno, ¿cuál sería tu favorito?