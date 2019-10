Las canciones inolvidables de 'West Side Story' que puedes disfrutar en su musical

Es una de las películas míticas del género musical, ya que no hay amante de este tipo de títulos que no haya disfrutado (y llorado) con la historia de los Jet y los Shark, un relato que logró 10 premios Oscar. Además, 'West Side Story' es uno de los musicales más longevos de Broadway, donde debutó en 1957. Ahora, para 2020, el director Steven Spielberg prepara un 'remake' de esta versión del Romeo y Julieta de Shakeaspeare en los suburbios neoyorkinos. Hasta entonces, y para amenizar la espera, el musical de 'West Side Story' llega a Zaragoza para las Fiestas del Pilar.

El espectáculo, que estará en el Palacio de Congresos del 3 al 13 de octubre, revive la historia de Tony y María, dos jóvenes enamorados que están atrapados en el enfrentamiento de las dos bandas a las que pertenecen. La música sirve de hilo conductor para este relato marcado por el ambiente de odio, la violencia, la lucha por sobrevivir y los prejuicios. Así, algunos de sus números musicales pasarán a la historia del cine y todos ellos se pueden disfrutar en el musical de estas Fiestas del Pilar.

Las canciones míticas de 'West side story'

¿Hay más musicales estas Fiestas del Pilar?

La presencia de un musical en la programación de los pilares no es algo nuevo, ya que casi todos los años se suele apostar por una gran representación del género. El año pasado fue la 'Familia Addams' la que ocupó el escenario que ahora pasa a ser dominio de los Jet y los Shark. En el 2016, pudimos disfrutar de 'Mamma Mía', de 'Sister Act' en el 2015, de 'Los miserables' en 2014 y de 'Grease' en 2013.

Aunque la programación festiva no incluye ningún otro musical, la agenda teatral llega cagada de interesantes propuestas donde seguro no falta la música. Para disfrutar de un plan 100% musical, no hay nada como acercarse hasta alguno de los conciertos programados. Los hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, ya que, además de los gratuitos, hay otros cuyas entradas tienen un módico precio.

