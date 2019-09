¿Cuáles son los conciertos con las entradas más baratas de las Fiestas del Pilar?

Esta sala, ubicada en la plaza de San Lamberto, comienza las Fiestas del Pilar por todo lo alto, con el Festival Polar Live Weekend que da a conocer las bandas del sello barcelonés Polar. Para esta cita, que tendrá lugar el día 4 y 5 de octubre, las entradas tienen un precio de 8 euros para un día y de 14 euros para los dos días. Para el día 6, cuando actuarán Muraï y The BlackLoud, las entradas tienen un precio de 6 euros, mientras que para la Fiesta Glam del día 11, la entrada es de 5 euros.

La Bóveda del Albergue: entre 5 y 10 euros

​La programación festiva de la Bóveda del Albergue no deja tregua y es que no hay día que ofrezca descanso. Eso sí, todos sus conciertos tienen un precio que oscila entre los 5 y los 10 euros: The Freeborn Brothers, Samantha Riott,13 Escalones, El Pipol, Los Junglas, De la bulería al son, Homenaje a Ludmila Mercerón... son solo algunas de sus propuestas.