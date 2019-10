Las ferias de Valdespartera también se quedan sin noria estas fiestas del Pilar

Zaragoza no tendrá noria estas fiestas del Pilar. Ni en Macanaz ni en el recinto ferial. En la primera ubicación, porque el Ayuntamiento no lo ha permitido; en la segunda, porque el concesionario del recinto ferial no ha podido traer ninguna atracción de este tipo. Así, la capital aragonesa no podrá verse desde las alturas durante las fiestas, como era habitual.

Una vez denegados los permisos a los empresarios que querían instalar una noria de 50 metros de altura junto a Macanaz –el Ayuntamiento consideró que debía hacerse por concurso, y que además iba obstaculizar la salida de la Carpa Aragón–, era de prever que el recinto ferial contara con una instalación de este tipo.

Entre otros motivos, porque el pliego de condiciones del concurso municipal obliga al concesionario a tener una. Las condiciones fijadas en esta licitación dicen que se deberá instalar una noria, 20 atracciones para mayores, 32 atracciones infantiles, siete atracciones de espectáculos, seis tómbolas, 14 bares y negocios hosteleros, 13 grúas-bumper y 50 casetas.

Sin embargo, no se instalará la noria. Según comentó ayer Javier Molina, dueño de la concesión, «no ha sido posible encontrar una noria que reúna las características necesarias». Molina mantuvo que solo hay tres o cuatro atracciones de este tipo en España que puedan soportar una afluencia como la que se espera en el recinto ferial, «y todas tenían sus planes». «Norias de 15 o 20 metros hay muchas más, pero no tiene sentido traer una noria pequeña a Zaragoza», añadió.