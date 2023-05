Los candidatos abren en Aragón la campaña más reñida con la incógnita de la formación de gobierno

Comienza una de las campañas electorales más reñidas que se recuerdan en Aragón. Sin un claro favorito para conformar gobierno, las encuestas anticipan además un escenario de mayor fragmentación política que obligará a recurrir a la tradicional cultura del pacto en la Comunidad. Con el reto de consolidar a su electorado y atraer a los indecisos de cara a la cita con las urnas del día 28, los partidos iniciaron anoche dos semanas de intensa pelea por el voto.

Con motivo del inicio de la campaña, HERALDO reunió este jueves en el Pabellón Puente de Zaragoza, sede del Mobility City, a los nueve candidatos autonómicos con opciones de lograr representación en las Cortes de Aragón. Javier Lambán (PSOE), Jorge Azcón (PP), Carlos Ortas (Cs-Tú Aragón), Maru Díaz (Podemos), José Luis Soro (CHA), Alejandro Nolasco (Vox), Alberto Izquierdo (PAR), Álvaro Sanz (IU) y Tomás Guitarte (Teruel Existe) reivindicaron "respeto" y "juego limpio" para las dos próximas semanas. Y también coincidieron en los asuntos sobre los que pivotará la campaña: sanidad, empleo, despoblación, energía e impuestos.

Con estos mimbres, el presidente de Aragón, Javier Lambán, tratará de capitalizar la gestión de estas dos últimas legislaturas "de éxito" para volver a reeditar un gobierno multicolor. "Somos el único partido con capacidad para aglutinar mayorías", advierte el líder socialista. Su principal rival, Jorge Azcón (PP), defiende que "es posible un cambio a mejor" en la Comunidad. Para ello, el aún alcalde de Zaragoza aspira a lograr una victoria suficiente para gobernar con apoyos, internos o internos, de Vox y de Teruel Existe.

Hasta dónde llegue la irrupción autonómica de la formación de Tomás Guitarte tras su experiencia en el Congreso de los Diputados es la gran variable de unos comicios en los que, por primera vez, la bisagra del centro se diluye ante las crisis del PAR y de Cs. Ambos reivindican su utilidad frente a los extremos y el bipartidismo.

Mientras, Podemos e IU pugnarán por el espacio a la izquierda del PSOE en la única autonomía, junto a Asturias, en la que no concurren en coalición. CHA, uno de los puntales del cuatripartito, confía en mantener esa influencia en el Pignatelli. Y Vox se suma a ese cambio "más necesario que nunca". Así llega cada candidato a la carrera por el sillón presidencial.

Javier Lamán (PSOE): "El PSOE es el único que tiene capacidad de aglutinar mayorías"

El presidente autonómico y candidato socialista, Javier Lambán, aspira a repetir en el Pignatelli después de ocho años en el cargo. Esgrime como gran baza la coyuntura favorable en el que, en su opinión, se encuentra la Comunidad en la actualidad. A su juicio, el próximo 28 de mayo quedará confirmado que Aragón "ha encontrado su camino". "Vamos bien en el terreno económico y social y solo el PSOE puede mantenerlo, porque es el único que tiene capacidad de aglutinar mayorías con pactos de amplia base", dice.

En una campaña electoral en la que pide evitar "el ruido y la polarización de Madrid" y en la que acusa al candidato del PP, Jorge Azcón, de "embarrar el campo" con "argumentos absolutamente falaces", el líder socialista defiende que estos días haya una actitud "propositiva y respetuosa" entre los partidos.

Lambán apunta que el PSOE va a ahondar "en el Estado del Bienestar" y en la mejora de la educación, la sanidad y los servicios públicos. También le va a dar mucha importancia a la vivienda. "Es un asunto capital", declara Lambán, que hace hincapié en la necesidad de "seguir desarrollando una economía diversificada y potente", citando por ejemplo el caso de las energías renovables. Por eso, aboga por "la creación de un modelo energético propio" y por "plantear políticas concretas en asuntos claves para los próximos años, como los incendios o la sanidad".

HERALDO reúne a Javier Lambán (PSOE), Jorge Azcón (PP), Carlos Ortas (Cs), Maru Díaz (Podemos), José Luis Soro (CHA), Alejandro Nolasco (Vox), Álvaro Sanz (IU), Alberto Izquierdo (PAR) y Tomás Guitarte (Aragón Existe) en el pabellón puente para realizar la foto de la portada del periódico.

Para Lambán es necesario "potenciar también un Aragón con voz propia, que no solo defienda una España unida y constitucional, sino que además intervenga en política nacional planteando temas propios y con decisión clara de ser decisivo en la gobernanza nacional". La participación directa de la Comunidad en los asuntos del Estado seguirá siendo por tanto una de las banderas de Lambán en esta campaña.

Jorge Azcón (PP): "Es posible un cambio a mejor para ser líderes #en España"

El candidato popular al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, deja la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza tras un mandato para intentar el asalto al Pignatelli. El presidente del PP Aragón asume así el reto de desbancar ocho años después al socialista Javier Lambán. Y lo hace de la mano de un programa con tres pilares fundamentales: la mejora del sistema sanitario, la reducción de la presión fiscal en la Comunidad y la lucha contra la despoblación.

El aún regidor propone aumentar todos los años la partida sanitaria por encima del crecimiento medio del presupuesto autonómico, así como reducir las listas de espera, mejorar las condiciones del personal sanitario y una estrategia aragonesa de salud mental "con especial atención a las personas con riesgo de suicidio".

A la par, el líder del PP aragonés anticipa rebajas de impuestos para "acabar con el infierno fiscal", en línea con las políticas impulsadas por la formación conservadora en las autonomías donde gobierna. Además, promete aumentar las ayudas a las empresas de Teruel hasta el 20% real de sus costes para frenar su sangría demográfica. "Es posible un cambio a mejor con el que seamos capaces de ser líderes en España", remarca Azcón, que espera que el "juego limpio" impere en la campaña electoral.

Jorge Azcón y Javier Lambán se saludan ante la presencia de Carlos Ortas Oliver Duch

Carlos Ortas (Cs-Tú aragón): "Nos centramos en las reformas que el bipartidismo no ha sabido hacer"

La refundación de Ciudadanos (Cs) ha llevado a Carlos Ortas a ser el candidato a la Presidencia de Aragón. La formación liberal va en coalición con Tú Aragón, la segunda escisión del PAR, liderada por los fieles a Arturo Aliaga. Ortas llega con la confianza de "ser decisivos" en la configuración del Gobierno autonómico, "alejándose de los extremos" y con el objetivo de centrarse en "los problemas y reformas que el bipartidismo no sabe ni ha podido hacer en estos años".

Entre ellos se encuentran la sanidad, los servicios sociales o la educación. "Llevaremos temas como la gratuidad de cero a tres años o el avance en la reproducción asistida", ejemplifica, al tiempo que también pone el foco en la situación de los emprendedores. Confía en dar "ejemplo" en esa campaña electoral de lo que es realmente la política: "Trasladar las necesidades de la ciudadanía y reformar la sociedad para el bien común de todos". Y para ello aboga por "dejarse de duelos a lo Pimpinela entre Lambán y Azcón".

Maru Díaz, Alekandro Nolasco y Javier Lambán, en los momentos previos a la sesión fotográfica Oliver Duch

Maru Díaz (Podemos): "Somos referentes en calidad de vida, pero podemos aspirar a más"

La candidata de Podemos, Maru Díaz, pide a los aragoneses "que no se conformen". "Es cierto que hay empleo, no hay desigualdad y somos referentes en calidad de vida, pero podemos aspirar a más", reivindica la aún consejera de Universidad. A su juicio, la Comunidad tiene margen de mejora en materia salarial, de conciliación laboral, de salud mental... "Aragón tiene mimbres para hacerlo, solo falta la valentía de un partido como Podemos para conseguirlo", arenga.

Díaz lamenta que el resto de partidos digan en campaña "justo lo que no han practicado cuando gobiernan". Y centra sus mensajes de campaña en energía, vivienda y calidad de vida.

Por un lado, muestra su preocupación por la transición energética. "Somos ricos en el petróleo del siglo XXI, pero tiene que redistribuirse y ser público", reclama. En relación a la vivienda, apuesta por aumentar el parque público de pisos, ayudar a las familias hipotecadas y blindar las zonas tensionadas del Pirineo. Y finalmente, defiende políticas en favor de "rebajar la ansiedad" de la sociedad actual, rebajar las horas de trabajo y redoblar los cuidados de la salud mental.

Tomás Guitarte, José Luis Soro y Alberto Izquierdo, en el Pabellón Puente Oliver Duch

José Luis Soro (CHA): "CHA servirá para formar un gobierno de progreso y aragonesista"

El candidato de CHA, José Luis Soro, anima a "no resignarse" y recuerda que "puede seguir habiendo un gobierno de progreso", que defienda "unos servicios públicos, universales y de calidad". "Y también es posible generar igualdad de oportunidades en todo el territorio", incide. Para el todavía consejero de Vertebración del Territorio, un hombre de "izquierdas que cree muchísimo en el pluralismo", la confluencia de tantos partidos en las elecciones es "muy buena".

Y ante este escenario recuerda que el voto es un "instrumento muy poderoso" y, por ello, apela a la "sinceridad" y "claridad" del resto de aspirantes al Gobierno de Aragón: "El voto de CHA va a servir para conformar gobiernos de progreso y aragonesistas. Que todo el mundo explique los pactos que quiere hacer con el voto y la confianza que va a recibir de los ciudadanos".

En esta campaña, asegura, no va hacer "grandes promesas electorales" y se centrará "en el día a día de la gente". Apuesta por cuestiones como sanidad, educación o el incremento del parque público de vivienda, pero también por crear mesas para debatir "de forma constructiva, proactiva y dialogada" el desarrollo de las renovables y el futuro de la nieve.

Alejandro Nolasco (Vox): "El voto ahora es más necesario que nunca, hay que cambiar las cosas"

Vox estrena candidato a la Presidencia de Aragón en estas elecciones. Desde la provincia de Teruel, Alejandro Nolasco sustituye a Santiago Morón con un mensaje de renovación en la Comunidad. "Estamos en un punto de no retorno, el voto es ahora más necesario que nunca para cambiar las cosas", proclama.

Nolasco, que confía en un campaña de "confrontación política" donde la batalla se circunscriba a las "ideas" y no entre en el terreno personal, hace especial énfasis en la cuestión económica. "Hay que bajar impuestos y detraer el gasto político", propone. Y pide mejorar las infraestructuras, desde carreteras hasta la cobertura móvil y de internet, así como la sanidad en una comunidad cada vez más envejecida y con "pocos médicos y mal pagados". "Aragón no va a aguantar cuatro años más con este cuatripartito socialcomunista, y para eso hay que ir a votar", anima.

Foto de los candidatos al Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del 28-M, en el pabellón Puente de la Expo de Zaragoza Oliver Duch

Alberto Izquierdo (PAR): "El PAR está en forma y dispuesto #a recorrer todo el territorio"

No son unas elecciones fáciles para el PAR, que ha sufrido una profunda crisis interna. Pero el candidato aragonesista, Alberto Izquierdo, considera que la formación sigue teniendo como gran baza su amplia implantación en la Comunidad. "El PAR está en forma y dispuesto a recorrer todo el territorio, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de los pueblos pequeños a los pueblos grandes, para hacer una exposición que atraiga a los aragoneses y sobre todo les haga ver que el centro es muy importante", afirma.

En su opinión, "el aragonesismo solo se puede defender desde un partido que tiene su sede y que tiene su máxima representación en Zaragoza, no en Madrid". Pide "respeto" al resto de los partidos y reivindica su condición de "amateur" de la política. "Eso no quiere decir que me dé miedo. Los veo desde el respeto que tengo a todos los partidos políticos, pero en mi opinión mucho profesional", declara.

El aspirante a la presidencia de Aragón cree que los temas de la campaña están claros: el agua, el sector primario y la agroindustria, la unidad de Aragón y "la batalla histórica con que Madrid nos pague lo que debe a los aragoneses". "Lo mejor para Aragón es el centro y el PAR", defiende.

Álvaro Sanz (IU): "Hay que garantizar los derechos para una vida digna y feliz"

El candidato de IU, Álvaro Sanz, considera que su formación es "sinónimo de certidumbre por la izquierda" y también "garantía" de que cualquier gobierno "haga políticas de izquierdas". Algo que, a su juicio, "ha faltado durante estos cuatro años". En esta campaña, tiene claro que hay que hablar del "fortalecimiento de los servicios públicos" y de la capacidad para garantizar los "derechos y condiciones para una vida digna y feliz". Y para ello apuesta por el impulso de un nuevo modelo productivo, que "responda" a retos como la "emergencia climática".

El líder de IU recuerda las políticas impulsadas por el Gobierno de España, del que su formación forma parte, como la reforma laboral, la de las pensiones y el incremento del salario mínimo interprofesional que "han arrojado un empleo de más calidad y menos precariedad". "En Aragón, pese a que hemos salido de esta crisis de una manera distinta porque el Gobierno de la nación y Europa así lo han decidido, es necesario superar la brechas de desigualdad", apostilla.

Y, ante este escenario, anima a sus rivales a "hablar de política" y centrarse en las cuestiones que le importan a la gente como son "sus derechos, su trabajo y su territorio". "Y nos dejemos de algaradas y de ruidos que poco tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía", recalca.

Foto de los candidatos al Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del 28-M, en el pabellón Puente de la Expo de Zaragoza Oliver Duch

Tomás Guitarte (Teruel Existe): "Merece la pena hacer un esfuerzo por el equilibrio territorial"

La gran incógnita de la noche electoral será Teruel Existe y hasta dónde pueda llegar la irrupción del partido en las Cortes. Con muchas opciones de ser la llave del gobierno autonómico, se miran con lupa sus reivindicaciones, que se centran en la cohesión y la lucha contra la despoblación. "Merece la pena hacer un esfuerzo por buscar el equilibrio territorial", manifiesta.

A su juicio, Aragón se conduce hacia "una situación de desvertebración interna" que obliga a tomar medidas para "dar oportunidades" a los municipios y comarcas de la Comunidad para "evitar que sus gentes tengan que abandonar el territorio". Y aunque cree que todas las formaciones tienen asumido el reto, lamenta que a la hora de la verdad, solo su partido toma cartas en el asunto.