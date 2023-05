Zaragoza abre la campaña con La Romareda y el tranvía como grandes proyectos

Zaragoza, como en cada elección, vuelve a ser decisiva. El peso de la capital será crucial en esta campaña del 28-M en la que los partidos pelearán hasta la extenuación por el voto urbano. Serán las elecciones que cierren la etapa de Jorge Azcón en la Alcaldía y que abran un nuevo tiempo. HERALDO reunió este jueves a los candidatos con representación en el pleno municipal con la vista puesta en el gran debate de este año: ¿Continuidad o cambio?

Los comicios llegan marcados por las candidaturas renovadas y la incógnita de las conformación de las posibles alianzas. Solo repite el candidato de Vox, Julio Calvo. La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca sustituye a Azcón, que aspira a la DGA, mientras que Lola Ranera toma el testigo en el PSOE (en 2019 la candidata fue la hoy ministra Pilar Alegría). Daniel Pérez Calvo será el candidato de Cs-Tú Aragón tras la traumática ruptura con los ediles naranjas, mientras que Elena Tomás recoge el legado de Pedro Santisteve en ZEC. Fernando Rivarés será el cabeza de lista esta vez de Podemos (la expresidenta de las Cortes, Violeta Barba, fue la aspirante en 2019).

En una ciudad en la que no siempre ganar es gobernar y en la que solo ha habido una mayoría absoluta (1983), las sumas que pueden conseguir los bloques son la gran incógnita. En este caso, una de las claves será el comportamiento de los minoritarios. Por eso en estas elecciones todos los partidos están pendientes del 5% de voto, un porcentaje muy exigente. El partido que no consiga ese respaldo no accederá al reparto de ediles y sus votos se irán directamente a la papelera. Si CHA logra entrar o salen Vox o Podemos (otros partidos que en 2019 estuvieron en el filo), el juego de mayorías puede ser muy distinto.

En este contexto, los candidatos mantuvieron en el salón de plenos del Ayuntamiento un encuentro en el que intercambiaron sus primeras impresiones sobre la campaña en un ambiente distendido. La socialista Lola Ranera, que representa a la fuerza más votada en 2019, sostuvo que su partido "va a trabajar para una inmensa mayoría, no para unos pocos".

Como temas de campaña, destacó la vivienda, con su propuesta de 1.500 pisos de alquiler asequible, tanto en Arcosur como en los barrios. Por otro lado, incidió en el transporte público, especialmente para los vecinos del eje este-oeste de la ciudad, "los que más han sufrido la huelga de 650 días". "Para ellos y para toda la ciudad habrá un tranvía que nos igualará", declaró.

HERALDO reúne a Lola Ranera (PSOE), Natalia Chueca (PP), Dani Perez Calvo (Cs), Elena Tomás Bona (ZEC), Fernando Rivarés (Podemos) y Julio Calvo (Vox) en el Salón de Plenos del ayuntamiento.

Para Ranera, "la ciudad tiene que ser un espacio de referencia de los barrios". "Vamos a trabajar para generar grandes salones de la ciudad. Que el espacio público lo vuelva a ocupar la ciudadanía", afirmó Ranera. Y aunque no lo citó de primeras, acabó hablando de la nueva Romareda. "Con Lola Ranera habrá campo de fútbol. No vamos a paralizar el campo de fútbol", declaró.

El nuevo estadio

Para Natalia Chueca el campo de fútbol sí que es una prioridad. "En esta campaña nos jugamos que Zaragoza sea una ciudad líder en 2030 con proyectos como el campo de fútbol y el Mundial, o que lleguen otros y tiren por la borda el trabajo realizado: parando el campo, subiendo impuestos y volviendo a los recortes en servicios públicos que ya sufrimos en 2011 con el PSOE", dijo la candidata.

Lanzó un mensaje de continuidad y destacó "la bajada de impuestos al máximo". "Somos la ciudad más competitiva fiscalmente con Madrid y hemos reducido la deuda en 200 millones y aumentado hasta 100 millones el gasto social", apuntó. Defendió que Zaragoza siga creciendo tras ascender al cuarto puesto entre las ciudades más pobladas y atraer nuevas empresas. También la vivienda (4.500 pisos de alquiler), la mejora del transporte con una línea circular, el Wizink Center en el Portillo o la Ciudad del Deporte en el Parking Norte son otros proyectos destacados de Chueca.

"Una campaña en positivo"

El candidato de Cs-Tú Aragón, Daniel Pérez Calvo, defendió "una campaña en positivo" y "desterrar el insulto". Propuso plantear "ideas novedosas" sobre movilidad y sostenibilidad, tanto en el aspecto urbanístico como medioambiental. "Tenemos que bajar los pies al suelo. Una campaña invita mucho a tener grandes planteamientos de grandes proyectos. Que si la línea dos del tranvía, que si los complejos deportivos, que si los Wizink Center y esas cosas", especificó. Pero apostó antes por "una mejora del plan de movilidad". "Hay que reordenar nuestras líneas de transporte urbano: nosotros vamos a apostar decididamente por la gratuidad tanto del tranvía como del bus durante el fin de semana", dijo.

Elena Tomás, de ZEC, defendió la experiencia de gobierno de su formación política y su capacidad para impulsar políticas de izquierdas. Con un programa colaborativo elaborado por 200 personas, confió en tener capacidad de "cambiar Zaragoza" en materia de movilidad, urbanismo y vivienda pública en alquiler. "Hay que proteger a nuestra ciudadanía con un programa de salud mental y tener acceso a unos servicios sociales dignos y también necesarios en estos momentos", remarcó.

Para Fernando Rivarés, esta campaña debe poner el foco en "las necesidades de la mayoría de la gente, de las familias que no llegan a fin de mes". El cambio climático, la atención a los mayores, la reindustrialización, la seguridad y la lucha contra el ruido son otros asuntos que quiso destacar. Respecto a La Romareda, apostó por una gestión del estadio mediante una sociedad mixta y vincular el proyecto a la Ciudad del Deporte.

Para Julio Calvo estas elecciones "son muy importantes", entre otros motivos porque "pueden iniciar el proceso de desmantelamiento del ‘sanchismo’". En clave local, apostó por la economía: "Todas las grandes ciudades han aumentado el número de empresas menos Zaragoza, que ha perdido 1.200 empresas. Es por el infierno fiscal y la burocracia". La seguridad, la competitividad turística y el área metropolitana son otras prioridades.