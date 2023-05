Lambán pide al PSOE "romper cualquier relación" con Bildu y Azcón le acusa de usar el "truco cínico de decir pero no hacer"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha sumado este jueves a las críticas contra EH Bildu por incluir a 44 exconvictos de ETA como candidatos para las municipales y autonómicas del próximo 28 de marzo, algunos con delitos de sangre. El líder del PSOE aragonés ha arremetido este jueves en sus cuenta de Twitter contra la formación vasca y ha exigido a su partido que rompa relaciones con los de Arnaldo Otegi.

"Por mí, EH Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos", ha comentado el dirigente autonómico.

"Por mí, EH Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos"

La también aragonesa Pilar Alegría, ministra de Educación y Portavoz del PSOE, también ha asegurado este miércoles que a su partido no le gustan las listas de Bildu, pero ha criticado el uso partidista de ETA en el debate político. "Son unas listas que no nos gustan, reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas", ha argumentado.

No obstante, advierte de que "en la utilización de ETA dentro del debate político y con fines partidistas" no van a encontrar al PSOE. Así lo ha señalado en referencia a la derecha aunque sin citar a nadie expresamente. Según ha precisado, la banda terrorista anunció hace 12 años el cese de su actividad. "Esa victoria la conseguimos desde la unidad toda la ciudadanía de este país", ha concluido en unas declaraciones facilitadas por el partido.

También se ha referido al tema la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha afirmado que “todo aquello que hace daño a las víctimas debería replantearse”. Robles ha subrayado a los periodistas durante una visita preelectoral este jueves a Valladolid, que hay que “tener empatía con las víctimas", porque han sufrido mucho en este país y ha recalcado que la sociedad española no puede olvidarse de ellas porque existe “un deber de gratitud con ellas”.

“Si hay actuaciones que hacen daño a las víctimas del terrorismo, creo que habría que replantearlo”, ha insistido Robles, aunque ha indicado que la elección de estas personas es "legal" y que la ciudadanía se tiene que "alegrar" porque "los que un día empuñaron un arma hoy estén en las instituciones", algo que es "bueno y positivo". "Todo aquello que causa un dolor a las víctimas y, sin duda esto les causa dolor, sería bueno que se replanteara", ha reiterado ante las preguntas

Azcón responde a lo que considera un "truco cínico"

Las palabras de Lambán no han tardado en obtener respuesta del candidato del PP a la presidencia de Aragón y su máximo rival en las próximas elecciones. Jorge Azcón ha contestado al socialista, también a través de Twitter. "Ya no engañas a nadie. Otra vez el mismo truco cínico de decir pero no hacer", ha escrito el todavía alcalde de Zaragoza. "No te vas a dar de baja y no vas a hacer nada contra Sánchez", subraya el popular tras las críticas del varón socialista sobre Bildu.

"Ya no engañas a nadie. Otra vez el mismo truco cínico de decir pero no hacer. No te vas a dar de baja y no vas a hacer nada contra Sánchez. Vamos a ser los ciudadanos los que os mandemos al PSOE y Bildu a la oposición. Y la primera oportunidad llega ya mismo, este 28 de mayo."

"Vamos a ser los ciudadanos los que os mandemos al PSOE y Bildu a la oposición. Y la primera oportunidad llega ya mismo, este 28 de mayo", ha zanjado Azcón en su tuit.