El cierre de la frontera del Portalet se alargará un mes como mínimo y ya afecta a los negocios

El Portalet, uno de los cuatro pasos fronterizos del Pirineo aragonés, lleva casi 10 días cerrado y así permanecerá como mínimo un mes más. El 3 de mayo, un desprendimiento de piedras de grandes dimensiones en la parte francesa, en la carretera RD-934, obligó a interrumpir la circulación a unos 3,5 kilómetros del paso internacional de Sallent de Gállego.

El Espacio Portalet ha informado este jueves de que a causa de esta incidencia, "unida al riesgo latente de que puedan producirse nuevos derrumbes sobre la carretera", la clausura se prolongará "por lo menos" hasta mediados de junio, hasta que los servicios franceses competentes consigan estabilizar la zona.

Sobre la carretera cayeron grandes bloques de piedras. Heraldo

El Espacio Portalet depende de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Pirineos-Pyrénées, lo mismo que el túnel de Bielsa. La AECT está formada por la Comunidad Autónoma de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, por parte española; y los departamentos de Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos, por Francia. Uno de sus fines es la gestión coordinada de los pasos fronterizos, pero la responsabilidad sobre la RD-934 la tiene directamente Francia.

"No hay una fecha concreta para abrir", reconocen fuentes de la AECT. Según explicaron, todavía no se está trabajando por el riesgo de nuevos desprendimientos. Hay más de 1.000 metros cúbicos de rocas inestables que podrían caer, y está en estudio la consolidación de la ladera de la montaña antes de proceder a la limpieza del tramo y a la reparación de la calzada.

La prolongación del cierre inquieta a los negocios de la zona, que han recibido esta noticia como un jarro de agua fría. Afecta sobre todo a las ventas abiertas en el Portalet, muy frecuentadas por los clientes franceses, pero también a otros negocios de comercio y hostelería del valle, afirma Eduardo Guillén, empresario de varios establecimientos en el paso fronterizo, Formigal y Sallent de Gállego. "La frontera está muerta completamente, no hay nadie y es un problema terrible para nosotros. Mayo es un mes bueno porque en Francia hay muchas fiestas", declara.

Según Guillén, el cierre afecta "a todo el valle" y no solo por el tránsito de visitantes franceses sino también de españoles y de otras nacionalidades que utilizan este paso para ir y venir de Francia. "Algunos llegan hasta aquí y se la encuentran cerrada", lamenta, pese a la presencia en las carreteras de acceso de paneles luminosos informando de la incidencia.

Los empresarios han hablado con las autoridades para mostrarles su inquietud, "pero la decisión corresponde a otro país, no es fácil. Sí han pedido que los representantes españoles reclamen a Francia una solución rápida. "Somos conscientes de que vivimos en la montaña y es un terreno inestable", reconoce Guillén, también de que no se pueden asumir riesgos innecesarios si existe peligro de nuevos derrumbes. Sin embargo, se muestran impacientes porque después de casi 10 días no se ha empezado a trabajar para despejar la vía.

Están acostumbrados a los cierres por parte de Francia, y no solo por problemas de vialidad invernal. "Una vez estuvimos 80 días así por culpa de otros desprendimientos", recuerda Eduardo Guillén.

La prolongación del cierre también preocupa de cara a la celebración de la marcha cicloturista Quebrantahuesos, el 17 de junio, que discurre por el Portalet. No obstante, la organización ha afirmado que está en contacto con Francia y de momento mantiene sus planes.