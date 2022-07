La Muela se queda sin pediatra y otros diez consultorios de pueblo cierran en Aragón por la falta de médicos y enfermeras

Los problemas para cubrir sustituciones por la "falta de médicos" en Aragón y el resto del territorio nacional han hecho que La Muela se quede sin pediatra hasta el mes de septiembre y que al menos diez localidades más, según fuentes sindicales, hayan tenido que cerrar ahora en verano.

"Por falta de personal ya se han cerrado los consultorios de Seira, Chía, Sesué, Villanova, Eriste, Sahún, Cerler, Aneto, Montanuy y Noales, así como los PAC de Canfranc y Escarrilla", informan desde Csif-Aragón, al indicar que hay también problemas de cobertura en Ejea y en Sádaba, situación que se extiende en estos momentos "a la mayoría de los centros, dada la falta de médicos de familia, pediatras y enfermeras".

Sanidad señala que esta situación no es exclusiva de Aragón, sino que se da en el resto del territorio nacional y explican que, en el caso de La Muela el pediatra que estaba de servicio en esta localidad zaragozana se ha cogido una excedencia y no hay profesionales para sustituirle. Para solventar esta situación, aseguran que a partir de la próxima semana se va a habilitar una consulta de pediatría de tardes en este consultorio rural, que atenderán pediatras de otros centros de salud.

Un pediatra para 1.000 cartillas en un pueblo de 6.000 habitantes

Según Sanidad, el pediatra de La Muela lleva en la actualidad más de 1.080 cartillas de niños con edades comprendidas entre los 0 y los 14 años. Las familias afectadas llevan "meses" reclamando una solución ante una situación que califican de "desesperante", dado que se trata de un pueblo con mucha población infantojuvenil en proporción al número de habitantes censados (más de 6.000, según los últimos datos del INE).

"La situación no ha sido nunca buena en el consultorio: solo hay un pediatra para 1.000 niños y las citas solo se pueden pedir por la app, ya que no cogen nunca el teléfono"

Rubén Barcelona, padre de un bebé de nueve meses, asegura que la situación en este consultorio nunca ha sido "buena", ya que solo hay un pediatra para atender a un "número tan elevado de niños". Se queja, además, de la dificultad que encuentran las familias a la hora de pedir cita previa con su médico de Atención Primaria, dado que "no cogen nunca el teléfono" y critica la "mala planificación" por parte del Salud, de la que llevan meses advirtiendo al Ayuntamiento por lo que podía pasar este verano.

"La respuesta del centro de Salud es que si necesitas pediatría te desplaces al centro de Épila, en el que te dan cita con días de retraso, o a Urgencias del Hospital Clínico de Zaragoza, que están ambos centros a 30 minutos de La Muela. Hay personas que no tienen medios para desplazarse hasta estos centros y se quedan sin el servicio médico que necesitan", denuncia este vecino de la localidad, donde asegura que muchas familias se han quejado por escrito al Ayuntamiento para informar de la falta de personal y la "nula atención telefónica" que reciben en el consultorio, aunque por el momento no han tenido respuesta. "Yo he tenido que llevar a mi hija al médico, que lleva dos semanas malica, y no dan cita ni nada. Ayer estuve mirando en la aplicación del Salud y no dan fecha hasta el 6 de septiembre. Tuve la revisión el otro día y tenía el pecho cargado. La miró un enfermero porque no había pediatra y me dijo de bajarla a Zaragoza. Me fui a quejar al Ayuntamiento, pero allí no dicen nada", lamenta este zaragozano, al hablar de un problema que arrastran desde hace tiempo en este y otros centros de salud zaragozanos.

"El de Épila está saturado también porque hay muchísima gente... Y si vas al médico no es para esperar dos o tres días a que te vean. Te tienes que bajar a Urgencias a Zaragoza y no tiene sentido porque ese servicio no es de Atención Primaria pediátrica, pero así está todo, saturado. Si uno no funciona y luego se satura el otro, mal vamos", dice resignado.

Varias familias afectadas por la falta de pediatra en el consultorio de La Muela, este miércoles. Francisco Jiménez

"Los padres trabajamos, y no podemos estar todos días en Urgencias haciendo filas por esto"

Camelia Amariei, madre de un niño de 4 años con autismo, que acude con frecuencia por el trastorno de su hijo a esta consulta de pediatría, se queja también de la atención que reciben en el centro. "La situación aquí es horrorosa. Imagínate en un pueblo que tiene un montón de niños, y además pequeños. Mi hijo casi no habla y cada dos por tres se me pone malo… He tenido momentos de ir al pediatra hasta tres veces por semana y ahora, si le ocurre algo, ¿qué hacemos? Si no tengo el coche no puedo ir a Épila, tengo que bajar a Urgencias a Zaragoza con el autobús y hacer fila en Urgencias, que es para cosas graves. Los padres tenemos trabajos y no podemos estar todos los días así", explica esta madre, que se queja también del mal funcionamiento del servicio de cita previa.

"Estamos en una situación desastrosa y de desespero. En mi caso, con todas las formalidades que tengo que hacer de discapacidad, siempre tengo que ir al médico a pedir papeles. Yo puedo entender que están saturados y no puedan contestar una hora, pero todos los días llamando para hacer una consulta y que no te respondan... La mayoría del pueblo está a disgusto con esto. En el colegio ya no caben… Cómo vas a dejar a un pueblo así sin pediatra en verano. El centro de salud se tiene que mejorar de alguna forma", reclama esta vecina de La Muela.

"No todos tenemos los recursos necesarios para un seguro privado o para bajar siempre que tienes una Urgencia a Zaragoza"

Por su parte, Danuta Magdici, que tiene una niña de 18 meses y otra hija de 16 años, cuenta que este mismo jueves tuvo un accidente doméstico con la pequeña y no pudo recibir atención en el ambulatorio por la falta de pediatra. "Justo hoy por la mañana se me ha caído de una silla, se ha hecho bastante daño en la boca y como no tenemos a nadie en el pueblo tuve que llamar a un amigo, pero al final no me ha podido bajar a Zaragoza… Cualquier cosa que nos pasa nos mandan a Épila, cuando no hay medio de transporte en común hasta ahí, y si te pasa algo grave, a Zaragoza. Yo no tengo coche, solo mi marido… y si él no está en casa con nosotros te tienes que apañar como puedas, y lo llevamos muy mal. No solo por nosotros, nos preocupa porque hay tantos niños en el pueblo que si nos mandan a Épila no todos los padres tienen los recursos para acudir ahí", explicaba este miércoles Danuta, que consiguió recibir atención médica telefónica contactando con la pediatra de Épila tras el accidente doméstico de su hija pequeña. "Le expliqué cómo estaba la niña y me dijo que no me preocupara si no había dado signos de estar mal. Esta vez ha sido más el susto, pero cuando te pasa algo más grave, para estar tranquila necesitas que te miren y te digan algo. No todos tenemos los recursos necesarios para un seguro privado o para bajar siempre que tienes una Urgencia a Zaragoza. Es un inconveniente muy muy grande", asegura esta madre, que al igual que otras familias piden que se mejore la atención que se brinda en este consultorio rural porque el personal que hay "no da abasto". "Es un consultorio que depende de Épila y tenemos solo una administratriva. Si quieres coger una cita te puedes pegar un día entero llamando y no te contestan. Hemos reclamado más personal y nos dicen que no se puede poner a otra persona", añade.

Sanidad, por su parte, achaca a la "falta de personal" los problemas que está habiendo para cubrir sustituciones ahora en verano, una situación que ocurre "en Aragón y en todo el territorio nacional". En el caso de La Muela, informan de que el pediatra que prestaba servicio hasta hace unas semanas se ha cogido una excedencia y no hay profesionales en bolsa para sustituirle, pero han anunciado que a partir de la próxima semana se va a habilitar una consulta de pediatría por las tardes en el consultorio de esta localidad, que llevarán especialistas de otros centros de salud. Reconocen también que en muchos ambulatorios ha habido que reorganizar horarios y se han suspendido temporalmente los PAC de Escarrilla y Canfranc. No obstante, las mismas fuentes destacan que "todos los ciudadanos tienen la asistencia sanitaria garantizada en sus centros de salud de referencia, que en el medio rural están abiertos 24 horas".