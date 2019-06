Las jubilaciones y la falta de relevos agravan el déficit de médicos para cubrir el verano

El déficit de médicos se agudiza cada verano. Los coordinadores de muchos centros de salud se encuentran sin recursos para cubrir las bajas y las vacaciones de los facultativos titulares. Algunos profesionales apuntan a que cada año la situación empeora, ya que el problema ya no solo afecta al ámbito rural y muchos equipos de Primaria de las capitales también lo padecen. Achacan esta carencia de personal a la "mala planificación" ante las jubilaciones de los últimos años y la falta de relevo generacional para cubrirlas.

El plan de recursos humanos del Salud de 2017 ya contemplaba que hasta 2020, 390 de los 2.390 especialistas de la plantilla iban a cumplir 65 años y la situación tampoco era mucho mejor en los centros de salud. En total, 279 de los 901 médicos de familia alcanzarían la edad de jubilación en esos años. Aunque se están planteando medidas como la prórroga del servicio activo hasta los 70 años, la realidad es que de momento son insuficientes y, según algunos profesionales, la situación se agrava cada año.

NOTICIAS RELACIONADAS Solo 4 pediatras cubren todos los pueblos del Bajo Aragón Histórico

"Esto es el mercado de la oferta y la demanda. Si hay pocos efectivos, pueden elegir dónde quieren ir", reconoce la coordinadora del centro de salud de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. "¿Quién va a querer desplazarse a 80 kilómetros si pueden elegir quedarse en Zaragoza?", añade. Después de varias semanas buscando alternativas, Tarazona ha conseguido contratar a un facultativo, aunque queda todavía una baja sin cubrir. Esto, según la profesional, acarrea más sobrecarga de trabajo para el resto de compañeros. En algunos casos, incluso, tienen que hacerse cargo de los pacientes de los médicos que están de vacaciones.

Pero el déficit lo padecen otros muchos equipos de Atención Primaria. La delegada de Fasamet Asun Gracia recuerda que al sindicato ya le han comunicado problemas para cubrir vacantes en Cedrillas, Báguena, Mora de Rubielos, pero también en centros de las capital, como en el de Teruel Ensanche, Teruel Centro o incluso Parque Roma, en Zaragoza. "Cada verano está siendo peor que el anterior. No hay relevo generacional y los médicos jóvenes no cubren el total de jubilaciones", explica Gracia, que recuerda que los nuevos mir (médicos residentes) no son suficientes para cubrir los huecos, pero, además, algunos deciden formarse en otra especialidad o irse a trabajar a otras comunidades.

Fuga de profesionales

NOTICIAS RELACIONADAS Ruta por siete pueblos del Jiloca: así es la jornada de un médico rural

De hecho, según datos del Colegio de Médicos de Zaragoza, 23 facultativos que han terminado este año su residencia ya han pedido darse de baja en el órgano colegial para irse a ejercer a otro lugar de España. La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, cree que una de las principales razones de esta "continua fuga de profesionales" son las condiciones laborales que ofrece la Comunidad aragonesa. "No puedes ofertar un contrato de dos meses en Alcañiz. Si no le das estabilidad se va a ir a otro sitio", recrimina. De hecho, recuerda que la falta de médicos se sufre en toda España y hay comunidades limítrofes que pagan más.

Para Ferrer, la situación "va a ir a peor" y aboga por una "planificación". En ese sentido, rechaza que la solución para conseguir aumentar el número de médicos sea la apertura de más facultades de Medicina en España, porque "lo único que se conseguirá será un overbooking de facultativos dentro de diez años". "Este es el tiempo que se tarda en formar por completo un médico", añade la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

La alternativa, según su opinión, pasa por que el Ministerio de Sanidad adecue temporalmente las plazas mir a las necesidades de cada especialidad, ya que recuerda que el déficit de médicos también se sufre en estos momentos en el ámbito hospitalario. En Barbastro faltan pediatras; en el Obispo Polanco de Teruel, ginecólogos y otorrinos; en el Royo Villanova, en el Clínico y en el Servet médicos de Urgencias, en el Clínico anestesistas... Pero estos son solo unos ejemplos, porque la lista suma y sigue.