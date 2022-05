Alejandro Blanco, presidente del COE: "No somos el enemigo, sino los que intentamos buscar el acuerdo"

Lambán llega al punto de considerar la candidatura un problema de Estado y pide la intervención de Pedro Sánchez. ¿Se puede reconducir el conflicto?

Las divergencias se pueden reconducir. Para eso está la negociación y las personas, para intentar solventar los problemas.

La DGA le acusa de mentir y no se fía de usted. ¿De verdad cree que es posible una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña?

Primero, cuando me acusan de falsedades, es muy fácil, que las pongan encima de la mesa. Segundo, no sé si de verdad hay interés en la DGA en solucionar el conflicto. Descalificando es muy difícil. Y tercero, me llama mucho la atención que tras las reuniones en Zaragoza el presidente me ponía en la élite y de pronto el Gobierno de España y el COE impidamos el acuerdo. Así no se solucionan las cosas.

Si Aragón sostiene que la candidatura no es equilibrada y Cataluña no está dispuesta a ceder, ¿qué margen hay de acuerdo?

Aquí hay algo que se está planteando mal no por error, sino interesadamente. Lo que no puede ser es que nosotros, que somos los representantes ante el COI, seamos el foco de ataque porque las dos partes no se ponen de acuerdo. No somos el enemigo, sino los que intentamos buscar el acuerdo. Y si no lo hay, no habrá candidatura.

¿Qué plazo se ha dado para cerrar las negociaciones?

Las fechas iniciales ya han pasado, nadie se imaginaba este conflicto. Veníamos de seis reuniones técnicas en las que hubo un entendimiento total con la propuesta. Si ahora se rompe y se intentan otras, habrá que buscar, si se puede, un acuerdo.

¿Pero qué plazo baraja? La Generalitat ha retrasado la consulta prevista para el 24 de julio.

El COI lleva una carrera y unos tiempos y si no entramos en ellos, perdemos la opción de ir al 2030. No nos va a esperar, seguirá su camino y nos acoplaremos cuando haya un acuerdo. Pero, repito que el acuerdo debe ser de Aragón y Cataluña y el COE es el garante.

¿Pero ha marcado un límite?

Se lo estoy intentando explicar, no tengo fecha. El COI, sí, que en mayo del año que viene tomará la decisión. Si mañana cualquiera de las posibles candidaturas tiene un proyecto terminado, lo presenta y el Comité Olímpico ve que es fiable, sostenible y cumple la normativa, se pasará al Ejecutivo y de ahí a la Asamblea.

¿Convocará una reunión o hablará antes con cada una de las partes la próxima semana?

Haré reuniones bilaterales para saber dónde estamos. Y si veo que hay posibilidad de acuerdo, convocaré una de todos juntos.

¿Cómo lo ve?

Por lo que nos estamos jugando, la gente debe recapacitar. Aunque no sea lo ideal de lo que quieres, sí intentar que sea lo más aproximado. Lo contrario es nada. La propuesta técnica no la decidió el COE, sino una comisión con representantes del Gobierno español, aragonés y catalán y del Comité Olímpico.

Los técnicos de Aragón emitieron un comunicado en el que no compartían el reparto.

Entonces, tendríamos que cambiar la historia, porque la realidad es la que fue. La propuesta de la distribución de la nieve la hicieron ellos y se aprobó en menos de dos minutos. Lo que se debatió fue el hielo y la propuesta final, votaron a favor los representantes de los gobiernos de España y de Aragón y del COE.

Sostienen que cuando se sentaron en la mesa se les dijo que el esquí alpino era innegociable y se llevaba a Cataluña.

Sería en otra.

En medio de este lío, viene el día 1 el presidente del COI a Madrid. ¿Qué le va a decir?

La realidad, como siempre, sabe que no miento; que seguimos trabajando en un acuerdo.

Si uno de los pilares de la candidatura es el entendimiento y este finalmente no existe, ¿qué posibilidades tendrían los Pirineos?

Más bien diría qué gran posibilidad han perdido. Los Pirineos fueron los primeros en la parrilla de salida al presentar la carta y sigo confiando en esta oportunidad espectacular para regenerar todo el territorio y posicionar la montaña para el presente y el futuro. Genera empleo, inversiones y un desarrollo sostenible. Perder este proyecto sería un error, pero si esa decisión la toman los que verdaderamente tienen la responsabilidad política, no habrá más que decir.

Empresarios, alcaldes y estaciones reclaman equilibrio en el reparto de pruebas. ¿Dónde queda su compromiso y el de Sánchez?

El compromiso es que fuera una candidatura de igualdad. Después vienen las reuniones y la propuesta aprobada por la comisión, con tres estaciones por territorio con pruebas de nieve. Y una parte, Aragón, tiene más pruebas y otra, Cataluña, más deportistas. Es lo aprobado y la realidad.

No es una cuestión de peso. Aragón quiere pruebas alpinas, la especialidad de sus estaciones.

Nadie puede discutir el planteamiento, pero no se ha hecho en la comisión técnica. Estaban informados los gobiernos de cómo iban las conversaciones y hubiera sido mucho más fácil que ahora. Y cuando alguien dice que la prueba más importante es una, depende. Hay audiencias y no en todos los sitios la prueba más vista es el esquí. En España, lo más visto es el patinaje de velocidad, los saltos y el esquí de fondo.

Si el reparto es igualitario ¿por qué no se le da la vuelta y a Cataluña se le asignan las pruebas que ahora tendría Aragón?

Eso lo tendrán que decidir ellos, no yo.

¿Qué razones justifican que Cataluña se quede todo el esquí alpino y de montaña, el snowboard y la mayoría del freestyle?

Es fácil, preguntárselo a los técnicos, no voy a entrar en el trabajo técnico porque no intervengo. El debate de la nieve no llegó a dos minutos y medio. Y avalo el trabajo de la comisión técnica.

¿Tan difícil es repartir el esquí alpino para satisfacer a Aragón?

No lo sé, pero por lo que veo es bastante difícil. La pregunta es interesante, pero la gente se cuestiona para qué vale el trabajo de una comisión técnica si la distribución la vamos a hacer con otros parámetros.

Pero a la propuesta debían darle el visto bueno los políticos y Aragón no está de acuerdo.

Mi responsabilidad es que haya un estudio técnico y equilibrado. Y al asesor del COI le parece una candidatura equilibrada. Entiendo que alguien pueda decir que no está de acuerdo, pero no que se utilice a los técnicos para decir cosas que no son verdad. Y tampoco es válido inventar, crear un ambiente de desigualdad con cosas que no son ciertas, porque el número de estaciones es un dato, tres (en cada autonomía) y de disciplinas, cuatro y cuatro. Y también es un dato que hay pruebas en Aragón y más deportistas en Cataluña. Si quieren cambiarlo, deben ponerse de acuerdo los representantes de los gobiernos.

Si su candidatura se va a basar en la propuesta de la discordia. ¿Qué posibilidades tendrá?

Si se mantienen las dos posturas, es imposible que haya acuerdo.

Hombre, claro.

Usted lo tiene claro, pero su presidente, no.

¿Pero hay margen para incluir pruebas de esquí alpino en Aragón? ¿Cerler o Formigal no reúnen las condiciones técnicas?

Eso lo tienen que responder los técnicos. Lo único que tengo que hacer, si hay acuerdo, es presentar el escrito.

Tras el cierre de filas de alcaldes y estaciones. ¿Es viable una candidatura con pruebas en valles oscenses al margen del Gobierno de Aragón?

He dado un plazo para que la gente piense las cosas, medite y tenga tiempo de presentar las opciones que considere y, a partir de ahí, vamos a ver qué ocurre.

¿Seguiría adelante solo con Cataluña?

Lo he respondido muchas veces y nadie me va a mover de ahí. La candidatura es de Cataluña y Aragón y con otro escenario habría que hacer un replanteamiento desde el principio.

Entonces, no habrá candidatura del Pirineo si no es conjunta.

Se lo estoy diciendo.

Se lo pregunto para que quede claro.

Para ser más exactos. Si no hay candidatura conjunta del Pirineo aragonés y catalán, esta candidatura termina.

PP y PSOE votaron juntos el martes en el Congreso una iniciativa para reclamar al Gobierno una candidatura en igualdad ¿Cómo lo interpreta?

Es continuar la política que ha defendido el presidente Lambán. Lo veo bien.

¿Teme que el enfrentamiento llegue al COI y reste opciones frente a los rivales?

No es que lo tema, es que ya esta ahí. Tenemos que pensar que cada diferencia, debate y cuestionamiento al medio segundo lo tienen allí. La comisión del COI que sigue las candidaturas está perfectamente informada de todo. Perdemos posicionamiento, pero espero que se llegue a un acuerdo definitivo.

¿Por qué apostaría ahora?

Nunca apuesto. Si me pregunta por lo que creo, le digo que debe haber un acuerdo y que voy a luchar por ello. Lo que nunca voy a estar es en un enfrentamiento.