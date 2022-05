El Pirineo tacha de "muy mala noticia" la falta de acuerdo sobre los Juegos del 2030

Alcaldes y empresarios del Pirineo no ocultan su "decepción" y "sorpresa" por la ruptura de las negociaciones, "una mala noticia" considerando que el camino de la política ha fracasado, aunque ya veían venir este desenlace. Sin embargo, no quieren darlo todo por perdido y todavía ven una puerta abierta con la decisión del COE de trabajar en un proyecto técnico al margen de los gobiernos. Eso sí, siempre que Aragón no quede relegado a un papel secundario.

La sensación de fiasco y desilusión es todavía mayor considerando que para los valles de Tena, Aragón y Benasque, como han repetido hasta la saciedad, la candidatura era "una oportunidad histórica" de darse a conocer y mejorar sus infraestructuras. "Que se hayan roto las negociaciones es una muy mala noticia", lamenta el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez (PSOE), uno de los representantes de los tres valles del Pirineo que hace poco más de una semana fue convocado al Pignatelli para escuchar la postura del Gobierno y donde se insistió al Ejecutivo de Lambán sobre la importancia de la cita olímpica.

El hecho de no descartar la presentación de la candidatura "nos alivia un poco", admite Sánchez. "Hay que seguir apostando por que nuestros territorios estén en los Juegos, y porque haya eventos deportivos en todos los valles aragoneses con estaciones de esquí alpino. En esto debemos estar unidos. Sería muy importante para el Pirineo como marca internacional, que tan falta nos hace para desestacionalizar el turismo y mantener los negocios durante todo el año", añade.

Otro de los representantes del Pirineo, el presidente de la comarca de la Ribagorza, Marcel Iglesias (PSOE), manifiesta su desilusión "por que no se haya sabido dialogar y llegar a un acuerdo". Critica la falta de capacidad de los dos gobiernos autonómicos para alcanzar un pacto "en una cuestión tan importante". Marcel Iglesias se muestra expectante ante la candidatura que presentará el COE, que debe pasar necesariamente "por contar con el valle de Benasque, donde se ubica una de las mejores estaciones de esquí del país".

"Desconocemos los términos de la ruptura, por qué no se ha conseguido llegar a un acuerdo y quién no ha querido", matiza el alcalde de Benasque, Ignacio Abadías (PAR), quien recuerda la reunión de los alcaldes y empresarios con el consejero de Educación, Felipe Faci, y la petición de apurar las negociaciones para no perder la oportunidad de organizar unos Juegos en los Pirineos. Ahora el reto es para el COE, comenta, "y a ver si tiene el mérito de contentar a las autonomías".

El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), coincide en que la ruptura con los gobiernos autonómicos demuestra que la negociación política "no ha ido por buen camino". Él también ve solución, "si el Comité Olímpico Español ejerce de verdad de español". "Las negociaciones han ido mal desde el principio. La DGA nos dijo que nos pasaría sus propuestas. A día de hoy no las conocemos", declara.

El máximo responsable de la Diputación Provincial de Huesca, el socialista Miguel Gracia, subraya que la ruptura es la constatación del "fracaso de la política", deja bien claro que no ha participado "en nada" y desconoce las propuestas de unos y otros. "Espera y confía" en que la que presente el COE sea "equilibrada, con los tres valles del Pirineo aragonés".

Por su parte, los empresarios tienen esperanza en que las puertas "no se hayan cerrado", en palabras de José María Ciria, presidente del colectivo del valle de Benasque, porque sería una ocasión inmejorable "para posicionar el Pirineo a nivel internacional y crear infraestructuras de comunicaciones".

El de los empresarios del valle de Tena, Jesús Pellejero, destaca que la única salida pasa por que Aragón albergue pruebas de esquí alpino. "No tenemos nada que envidiar a Cataluña ni en instalaciones ni en oferta hotelera o de restauración ni en cantidad ni calidad de la nieve", asegura.