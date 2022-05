Aragón propondrá en la nueva negociación repartir por lotes las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

Javier Lambán propone que las pruebas de la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 se repartan por lotes, combinando disciplinas de mayor y menor calidad. Compartir el esquí alpino y que el patinaje artístico vuelva a Zaragoza figuran entre los requisitos indispensables que pretende fijar la DGA. Es lo poco que ha trascendido públicamente de la nueva propuesta que prepara el Ejecutivo autonómico.

"Si se admitiera eso, tendríamos el 70% del camino recorrido", aseguró. La comunicación con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sigue rota. Los esfuerzos del Ejecutivo que preside Javier Lambán se centran en intentar constituir un frente común que refuerce su petición de unos Juegos "en pie de igualdad" y en dejar claro que el único interlocutor ante el COE es su Gobierno. Esperan que la llamada de Blanco se produzca la próxima semana.

El consejero de Educación, Felipe Faci, se reunió, de manera telemática, con los representantes institucionales y empresariales de los valles del Pirineo oscense. Al término del encuentro aseguró que hay "unanimidad y unidad" para apoyar la estrategia de la DGA, rechazar la propuesta del COE porque "no es equilibrada" y trabajar en una candidatura que vertebre el territorio y en la que haya pruebas en los tres valles y que incluya el esquí alpino. "Hay unidad en todo el Pirineo con el Gobierno de Aragón para instar a que sigamos trabajando hasta el último momento, pero bajo el principio de la igualdad", señaló.

Existe unanimidad, es verdad, pero en que se pelee hasta el final por conseguir los Juegos. Y también distintas sensibilidades sobre hasta dónde hay que forzar la negociación para lograr un acuerdo. Hay quien está dispuesto a defender hasta el final la postura institucional y quien pide mesura en atención a la "oportunidad histórica" que representa poder organizar unos Juegos.

La DGA, el único interlocutor

La tensión, en todo caso, se va relajando. Existía una preocupación manifiesta por que el COE pudiera hablar directamente con los territorios, opción que cobró fuerza cuando Blanco rompió el lunes la negociación con Aragón y Cataluña. Faci y Lambán cargaron, desde escenarios distintos, contra aquellos que impulsan acciones para intentar sembrar la "desunión" en Aragón donde, "a diferencia de Cataluña", no ha habido "voces discrepantes", dijo el consejero, aunque la mitad del cuatripartito, CHA y Podemos, no están de acuerdo con los Juegos. Desde la DGA se sigue recabando el apoyo del resto de los partidos.

El que fomenta la desunión, según Faci, es Blanco. "Cuando dice que se va a dirigir a alguien para cerrar la candidatura con Cataluña es público y notorio", reprochó. Destacó, por ello, la importancia de que en la tercera reunión en doce días con los representantes de los valles, a los que se había dejado al margen de la negociación durante el proceso, se acordara que todo se va a centrar en la DGA. "Siempre hemos sido los interlocutores", enfatizó.

Lambán aseguró que "entiende perfectamente" el interés de los alcaldes y los empresarios en que haya Juegos. "No tienen que esforzarse en convencerme. El primero que se puso a trabajar en Aragón fui yo", recalcó. Y refirió, a continuación, lo que se va a invertir ya, y lo que se ha invertido, en que el sector de la nieve aragonés sea "de los más competitivos de Europa". Pidió, por ello, que tengan claro que el Gobierno "se va a dejar la piel por conseguir un acuerdo". Alertó, no obstante, de que una candidatura desigual haría perder posiciones respecto al competidor directo, que es Cataluña. "Eso no lo debemos consentir en ningún caso", avisó.

Insistió el presidente de Aragón en que "conformarse con migajas sería perder de manera irremisible". Espera, por ello, que se acepte la propuesta del reparto por lotes. "A veces me resulta desolador que algo tan justo y razonable necesite tanto esfuerzo de comunicación ante la sociedad", lamentó.

En los próximos días se espera tener lista la propuesta. Cuando la DGA reciba la llamada del COE, irá a la reunión. "Hemos acudido a todas, pero tendrán que decirnos en qué condiciones y si de alguna manera se van a atender las propuestas que reiteradamente ha hecho Aragón", aseguró, rotundo, Faci. Obvió la silla vacía que dejó Aragón el día que el COE, el Gobierno y la Generalitat validaron en Madrid la primera propuesta técnica.

La postura de las estaciones

Las estaciones de esquí del Pirineo aragonés comparecieron este viernes en el Pignatelli para avalar al Gobierno de Aragón en las negociaciones de la candidatura olímpica, y dejar bien claro que no serán interlocutores del COE porque la DGA "representa al territorio". Todas las estaciones están "de acuerdo" con la DGA y "apoyan la postura que determina".

El director general de Astún, Jesús Santacruz, destacó la importancia de los Juegos para "vertebrar" los valles y señaló que son "una piña" y así van a "avanzar" en el futuro porque las candidaturas olímpicas son "carreras de fondo".

El consejero delegado de Candanchú, Fernando Montón, indicó que están "totalmente alineados" con la demanda del Ejecutivo de un reparto equilibrado entre Aragón y Cataluña, "con pruebas de importancia" en el Pirineo aragonés porque permitiría demostrar que sus pistas están "a la altura" de las mejores de Europa.

La consejera Marta Gastón, como presidente a Aramón, advirtió de que "a nadie se le pase por la cabeza que pueda haber fisuras en las estaciones de esquí", porque respaldan "con rotundidad" al Ejecutivo autonómico.