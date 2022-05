Sigue en directo la rueda de prensa del presidente del COE Alejandro Blanco

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, anunció el pasado lunes que daba por rotas las negociaciones entre Aragón y Cataluña y el organismo que representa elaboraría una candidatura técnica.

Este miércoles, horas antes de la rueda de prensa, ha lamentado que el debate entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 sea "político" y ha calificado "de imposible" presentar una propuesta que contente a todas las partes.

"No podemos estar debatiendo desde el punto de vista político una candidatura. Podemos hacerlo, pero entonces no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ningún sitio. No podemos hacer una candidatura para contentar a todo el mundo, es imposible", ha puntualizado Blanco en una entrevista a RAC-1.

Por su parte, los representantes de los valles del Pirineo insisten en que se apure la negociación para conseguir una candidatura equilibrada para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Tras la ruptura de las negociaciones por parte del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, han solicitado a Javier Lambán que todas las fuerzas políticas de la Comunidad asistan a la reunión que ha pedido el presidente de Aragón a Pedro Sánchez a través de una carta que ya se ha enviado