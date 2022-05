Los valles del Pirineo oscense no renuncian a los Juegos y piden abrir la reunión de Lamban y Sánchez a todos los partidos

Los representantes de los valles del Pirineo insisten en que se apure la negociación para conseguir una candidatura equilibrada para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Tras la ruptura de las negociaciones por parte del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, han solicitado a Javier Lambán que todas las fuerzas políticas de la Comunidad asistan a la reunión que ha solicitado el presidente de Aragón a Pedro Sánchez. La solicitud del encuentro se ha cursado por carta.

Lambán y el consejero de Educación, Felipe Faci, han puesto al corriente a los representantes del Pirineo oscense sobre las últimas negociaciones. Como condición innegociable, Aragón insiste en que parte de las pruebas de esquí alpino, la que descarte Cataluña, se celebre en el Pirineo oscense. Desde el pasado lunes, no se ha registrado ningún contacto entre la DGA y Alejandro Blanco. Faci ha afeado al presidente del COE tanto la variación en los plazos como su decisión de presentar una única propuesta técnica después de declarar, en reiteradas ocasiones, que o había una candidatura conjunta o no habría Juegos.

A Faci le parecería "inviable" que se celebraran pruebas en Aragón sin tener un acuerdo con el Gobierno de Aragón. Reconoce, no obstante, que el equilibrio que exige la DGA no se reduce a que uno de los territorios tenga más pruebas que el otro. No pide, por ello, el 50% de los participantes. Podría darse, según ha dicho, un 45%-55%. "Lo significativo es la calidad de las pruebas y el impacto mediático".

Si se plantearan pruebas en Aragón sin su consentimiento, Faci ha anunciado que "utilizará todos los medios en su mano para evitar disparates de esa magnitud".