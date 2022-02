Alejandro Blanco: "No es un tema de 'yo domino sobre otro territorio' ni de dividir al 50/50"

Alejandro Blanco, que se reunió ayer lunes con el presidente de la Generalitat Pere Aragonès y la consejera de presidencia Laura Villagrà, describió el encuentro como "un intento de que las cosas vuelvan a la normalidad", haciendo "entender que es una gran candidatura siempre que se base en pensar primero en deporte" y, además, en hacer hincapié en que "o hay diálogo y respeto o la candidatura no tiene recorrido". Algo que, considera, es la manera de que "haya un gran futuro".

En una entrevista esta mañana con Aragón TV, Blanco aseguró que Aragonès es favorable a la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de Invierno: "Sin ninguna duda. Es la candidatura que hemos presentado ya. No tiene sentido pensar otra cosa". Sobre la controversia de los últimos días, Blanco dijo que "como en todo camino hay momentos buenos y malos, momentos de dificultad, de alegría, de tensión, pero lo importante es tener claro cuál es el objetivo".

En todo momento, Blanco apeló al "entendimiento, el respeto y el diálogo". Tres conceptos que repitió varias veces en la entrevista.

"Había una idea de que Cataluña se presentara a los JJ OO, pero nunca se materializó por escrito".

​"Tenemos que ser conscientes de que no hay superioridad de nadie sobre nadie".

​"Si la candidatura se presentase para contentar a alguien el COI diría que a qué estamos jugando"

Animó a "mirar hacia delante" y a "ser conscientes de cómo ha empezado esta candidatura". "Es verdad -recordó Blanco- que había una idea de que Cataluña se presentara a los JJ OO, pero nunca se materializó por escrito". El presidente del COE insistió en que lo que se ha enviado es una candidatura conjunta y subrayó que "tenemos que presentar la mejor candidatura posible".

En este sentido, defendió el trabajo de la comisión técnica y destacó su papel a estas alturas del proceso: "Está ofreciendo las mejores opciones para presentar ante el COI una candidatura sólida".

El objetivo es presentar una candidatura que "técnicamente sea la mejor posible, porque si no no tendríamos opción de hacer nada, es lo que tiene que entender todo el mundo y en este planteamiento predomina el deporte".

"Tenemos que ser conscientes de que no hay superioridad de nadie sobre nadie, lo repito constantemente".

"Lo que hay que hacer es presentar una candidatura que nadie nos pueda discutir", zanjó.

Ante la idea de buscar un equilibrio entre Aragón y Cataluña en la candidatura, Blanco repitió que en estos momentos lo que está en elaboración es "una candidatura técnica", realizada por una comisión en la que hay tres representantes del Gobierno aragonés, tres del catalán, tres del español y tres del COE, coordinados por el propio Blanco: "Os puedo asegurar, y todos lo saben, que lo único que predomina es la candidatura técnica", remachó.

Abundó: "Si la candidatura se presentase para contentar a alguien el COI diría que a qué estamos jugando". Y opinó que "se ha sacado todo un poco de contexto, quizá declaraciones que no han sido afortunadas han embarrado este campo, pero la mejor candidatura técnica la deciden los técnicos.

"No es un tema de 'yo domino sobre otro' ni de dividir 50/50, eso es imposible, cuando además hay pruebas que no se pueden hacer en España". Dijo Blanco: "Lo que tiene es que estar todo el mundo tranquilo y todos saben que vamos a presentar la candidatura conjunta y por eso en la candidatura hay representantes de los tres gobiernos". "No va a haber un predominio de nadie sobre nadie, todo el mundo tiene que estar cómodo".

En cuanto a los plazos, Blanco adelantó que el trabajo técnico podría estar acabado en marzo o abril y en mayo tener el dosier.