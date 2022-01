Alejandro Blanco, presidente del COE: "Los Pirineos tendrán candidatura y Juegos de Invierno solo si vamos unidos"

La consejera catalana de Presidencia insiste en dejar en segundo plano a Aragón, ¿la candidatura ha descarrilado?

No, al contrario. Hay mucha gente que se está moviendo en Cataluña porque quiere los Juegos. Llevo una mañana de llamadas… Los empresarios, los sindicatos y los alcaldes están por la labor.

¿Qué le parece que diga que la candidatura es del Pirineo catalán y Aragón solo colaborará?

No acostumbro a corregir u opinar de otras personas. Como coordinador de la candidatura, debo recordar que Cataluña intentó presentar una y que Aragón sí lo ha hecho cinco veces. Y lo que presenté en julio fue una candidatura de Juegos de Invierno en el Pirineo catalán y aragonés. Y siempre he defendido que la candidatura debe ser técnica, la mejor, y en la que no hay ningún predominio de un territorio sobre otro.

"No debemos dejar este camino por unas declaraciones, contamos con un gran apoyo popular"

Y su presentación depende del Comité Olímpico Español.

La presenta el COE y nadie puede olvidar que la candidatura es de España, de país, con varias partes implicadas. Lo que debe predominar, y así se está haciendo en las reuniones técnicas, es ver la mejor opción desde el punto de vista técnico para presentar unos grandes Juegos. La comisión cuenta con tres representantes de los gobiernos español, catalán y aragonés y otros tres del COE, y está coordinada por mí. Y en este trabajo técnico nadie predomina sobre nadie.

Entonces, ¿la consejera de Presidencia no se entera?

No sé por qué ha hecho esas declaraciones, pero le estoy trasladando el origen, finalidad y dirección en la que trabajamos. Y no podemos olvidar algo muy importante, que todo está coordinado con el Comité Olímpico Internacional. Un técnico del COI ya vio las posibilidades del Pirineo catalán y hace cuatro días vino a ver las instalaciones del Pirineo aragonés y de Zaragoza.

¿La Generalitat dice una cosa y asume la contraria en la comisión técnica?

Solo le puedo decir que todo lo que se ha puesto encima de la mesa sobre la candidatura ha sido desde un punto de vista técnico. Hablamos de los mejores espacios para organizar la mejor candidatura. Y le repito, porque es muy importante, que no hay predominio de nadie sobre nadie.

¿Ha hablado con Pere Aragonès tras esta última polémica?

No. La semana que viene tendré reuniones importantes y aclararemos las cosas. Se ha publicado una encuesta en Cataluña en la que se constata el apoyo ciudadano al proyecto, que refleja el trabajo de mis reuniones con alcaldes del Pirineo, empresarios, sindicatos y representantes de distintos sectores de la sociedad. No debemos dejar este camino por unas declaraciones, porque se cuenta con un gran apoyo popular.

¿Se va a reunir con el president?

No lo sé, pero sí hablaré con él y me reuniré con gente importante. Todo el mundo tiene que estar tranquilo, el objetivo lo tenemos claro y vamos a luchar por eso.

¿Se puede reconducir la situación tras la última polémica?

Debemos ser conscientes de que solo si vamos todos juntos de la mano, los Pirineos tendrán candidatura y Juegos. Pero si predomina la discusión y los intereses particulares, no tendremos ninguna opción, no solo de ganar, sino de jugar el partido.

¿En qué punto se encuentra la candidatura?

Se va a presentar ahora el trabajo de la comisión técnica junto a la opinión de los técnicos del COI, que van a conformar la candidatura definitiva.

¿Qué se juega el Pirineo?

No solo hablamos de un proyecto deportivo, sino de regeneración de territorios, del futuro de la montaña, de puestos de trabajo y poner ante el mundo la cordillera pirenaica. Hablamos de mejorar la imagen de nuestro país a través del deporte y demostrar que pese a las dificultades políticas somos capaces de presentar un proyecto deportivo. Ese es el valor de la candidatura.

Anunció que se presentaría oficialmente tras los Juegos de Pekín. ¿Lo mantiene?

Entre marzo y abril acabaremos el trabajo técnico y la decisión se tomará un año después. Habrá una visita de la comisión del COI que sigue el desarrollo de candidaturas, previsiblemente, en mayo o junio.

Pero Cataluña condiciona todo a una consulta vinculante en el Pirineo leridano, que anuncia ahora para primavera.

Hubo una reunión en el valle de Arán a la que fueron 150 alcaldes y en la que hubo un apoyo unánime a la candidatura. Y está la encuesta, que constata el apoyo ciudadano de los catalanes. El COI no acepta referendos y lo hemos hablado veinte veces, pero sí es bueno hacer una consulta para ver de qué forma se puede mejorar la candidatura.

¿Zaragoza será subsede?

No tengo ninguna duda.

¿Con pruebas en el pabellón Príncipe Felipe?

Dejemos que la comisión termine su trabajo y luego lo presentaremos.

"El Comité Olímpico Internacional no acepta referendos y lo hemos hablado veinte veces"

¿Y Barcelona?

Sin ninguna duda.

¿En qué puntos del Pirineo aragonés habrá pruebas?

Lo desvelaremos cuando se presente el estudio final. No puedo dar indicios hasta que no sea real. Lo único que digo es que Barcelona y Zaragoza deben formar parte de la candidatura.

Si la Generalitat se desmarcara, ¿cabría una candidatura de Aragón con el valle del Arán?

Debemos intentar solucionar lo que ha ocurrido, llegar a un acuerdo definitivo que nos permita estar tranquilos y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a trabajar por y para la candidatura. Dicho esto, no podemos olvidar que Aragón presentó sola en su día cinco candidaturas, que puede haber otras alternativas.

¿Está apuntando la posibilidad?

Me centro ahora única y exclusivamente en presentar una candidatura conjunta del Pirineo catalán y aragonés. No podemos deshacerla para presentar otra. Hay que luchar por la que ha tenido una aceptación enorme. No me planteo ahora nada más.

Para zanjar tanta polémica, ¿no sería lógico una cumbre con los dos gobiernos autonómicos, el central y el COE?

Hay muchas reuniones y la próxima semana será muy importante para que todo el mundo sea consciente de lo que queremos y cómo lo debemos hacer. He estado en el centro de todas las reuniones y he visto buena voluntad de parte de todo el mundo. Las aristas las podemos pulir con diálogo, respeto y entendimiento.

¿Cómo van nuestros rivales?

No vamos a estar solos, está claro, y habrá candidaturas técnicamente muy fuertes que van a luchar, pero nuestro gran rival somos nosotros. Tenemos que presentar un proyecto de país y de unidad. Si no somos capaces de hacerlo así, no necesitaremos rivales. Seremos nosotros mismos los perdedores.

"No solo hablamos de un proyecto deportivo, sino de regenerar territorios del futuro de la montaña"

¿Para qué se reúne la próxima semana con Lambán en Zaragoza?

Le voy a explicar, porque está muy preocupado, las últimas impresiones y el desarrollo de los trabajos. Las conversaciones cara a cara enriquecen a la candidatura y Lambán está haciendo un grandísimo trabajo.