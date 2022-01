Aragonès y el presidente del COE se reúnen de nuevo en Barcelona para hablar de los Juegos de Invierno

El presidente catalán, Pere Aragonès, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se han reunido este lunes en Barcelona para hablar de la candidatura olímpica de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, según han explicado a Efe fuentes del Govern.

La reunión, que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat por espacio de media hora, llega días después de la polémica en torno al encuentro que debían mantener el pasado viernes Aragonès y el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien a última hora decidió suspender la cita, que tenía que servir para explorar la posibilidad de presentar una candidatura olímpica conjunta.

Según han explicado a Efe fuentes de la Generalitat, la reunión entre Aragonès y Blanco ha sido "positiva" y en ella el president ha expuesto la posición de su Govern a favor de "trabajar por unos Juegos sostenibles y con el apoyo y consenso de la ciudadanía".

En el encuentro se ha abordado el estado de los trabajos técnicos y, posteriormente, Blanco ha sido recibido también por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, mano derecha de Aragonès en el Govern.

Javier Lambán anunciaba el pasado jueves la suspensión de la cumbre bilateral, prevista en la jornada siguiente en Balaguer, con su homólogo catalán, Pere Aragonès, ante la imposibilidad de reconducir la polémica sobre el liderazgo de la candidatura olímpica. El presidente de la Generalitat, por su parte, le replicó que las discrepancias que pueda haber sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 se tienen que resolver "dialogando".

"El Comité Olímpico Español viene interviniendo desde el principio porque es el líder de la candidatura. Y en lo que a mí se refiere seguiré aceptando que la agenda la marca el COE y en lo que pueda allanar los problemas que existen puede contar conmigo. Si es que los problemas no los está creando Aragón. Nosotros lo que hacemos es respetar las reglas escrupulosamente. Quien tiene que aceptar las reglas es Cataluña. No aceptando las reglas del COE no es que vayamos a tener dificultades para ganar es que ni siquiera", afirmó Lambán cuando explicó la suspensión de la cita con Aragonès.

Subrayó asimismo que su intención ante el 'president' no era otra que recalcar lo que lleva repitiendo en cada capítulo de la polémica sobre el proyecto olímpico, que no es otra cosa más que el “alineamiento” con la tesis oficial del COE: la candidatura del Pirineo es de España, de país, compartida por Cataluña y Aragón en igualdad, como expresó este martes el presidente del COE, Alejandro Blanco, en Cataluña.

Y es que Blanco reiteró el pasado martes en Zaragoza que el de los Juegos Olímpicos de Invierno se trata de un "proyecto de España, de país", presentado por el COE y con Aragón y Cataluña "en igualdad", la Generalitat no rectificó e insistió en que se "impulsa y lidera desde Cataluña".

Mientras tanto, la Conselleria de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña quiere blindar jurídicamente la consulta sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030, que prevé celebrar esta primavera en 77 municipios del Pirineo catalán, para "evitar impugnaciones". Sin embargo, el Valle de Arán ya ha mostrado su intención de organizar su propia consulta sobre los Juegos Olímpicos.