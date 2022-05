Los empresarios subrayan que los Juegos con una “oportunidad histórica” y respaldan a la DGA

Los dirigentes de las organizaciones empresariales de Aragón subrayaron ayer que la candidatura olímpica es una "oportunidad histórica" para posicionar los Pirineos y, por tanto, "no se puede dejar escapar". Al mismo tiempo, cerraron filas con el presidente autonómico, Javier Lambán, a la hora de defender que el reparto de pruebas entre Aragón y Cataluña debe ser "justo y equilibrado", aunque incidieron en la dificultad de garantizarlo al 50% desde el punto de visto técnico.

El respaldo fue unánime tras la firma de un convenio con el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, para apoyar y promover el diseño industrial. El director general de CEOE-Aragón, Jesús Arnau, hizo especial hincapié en que se trata de una candidatura de España y, por tanto, ha de buscarse que esté "lo más asentada técnica y políticamente". Arnau señaló que cualquiera que conozca el Pirineo entiende que es "indefendible" que el proyecto de los Juegos de 2030 excluya como subsedes a Formigal y Cerler, cuestión que subsanó el Comité Olímpico Español (COE) en sus contrapropuestas. A su juicio, el reparto deber ser "ecuánime", no al 50% sino basado en temas técnicos, sin que una Comunidad "esté por encima de otra". "Estamos totalmente alineados con la postura que defiende el Gobierno de Aragón", sentenció.

Implicación de Sánchez

Jesús Arnau defendió la vía de la negociación y respaldó la petición de Lambán de que tome "cartas en el asunto" el presidente, Pedro Sánchez, "y se acuerde ya un equilibrio entre dos comunidades autónomas", ya que se trata, insistió, de una candidatura de país.

En la misma línea, la nueva presidenta de Cepyme-Aragón, María Jesús Lorente, garantizó que la DGA tiene "todo" el apoyo de su organización, tal y como se lo trasladaron los representantes del Pirineo en las dos reuniones convocadas en el Pignatelli. Eso no quita que defendiera ayer que esta "oportunidad no se puede dejar escapar", siempre entendida sobre la base de que la organización de los Juegos debe ser en "igualdad de condiciones". "No somos ni más ni menos que ninguna otra Comunidad y estamos hablando de unos Juegos de España", dijo.

Lorente destacó que el proyecto ayudaría a vertebrar el territorio y aludió a la importancia de que todos los valles oscenses puedan participar. "Muchas economías familiares dependen de la nieve y muchos empleos que hacen sostenible el territorio dependen de estos Juegos", aseveró.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Cámaras, Manuel Teruel, recalcó que su celebración supone una "oportunidad histórica" para posicionar al Pirineo en la escena internacional y competir como destino con los Alpes. Al mismo tiempo, argumentó, su celebración serviría para "entrelazar" dos comunidades históricas y vecinas, por lo que suponía un "sinsentido" que la Generalitat "mezcle otros condicionantes ajenos al deporte". "En el proyecto olímpico debe haber ‘fair play’", añadió.

Manuel Teruel consideró que Cataluña, como opina el Ejecutivo aragonés, "no puede estar por encima de Aragón" en el reparto de las distintas disciplinas deportivas, por lo que defendió que sea "razonable y equitativo", tal y como propugnaron el resto de representantes empresariales. Y resaltó que el proyecto olímpico es una ocasión para vertebrar dos autonomías en lo económico, "más allá de lo político".

Manifiesto de hace un año

El director general de CEOE-Aragón recordó que Jaca ha aspirado tres veces a organizar unos Juegos de Invierno y que el año pasado ya firmaron un manifiesto para reivindicar una candidatura conjunta "en la que ninguna comunidad sobra y que no se puede dejar perder".

Jesús Arnau se refirió a la cumbre de las patronales de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que como antiguos territorios de la Corona de Aragón se reunieron el pasado mes de octubre en el Pignatelli. Allí se firmó un documento en el que se hizo expresa mención al proyecto olímpico de Aragón y Cataluña, incidiendo en que era necesario impulsar "de forma colaborativa" iniciativas deportivas como la candidatura de los Pirineos a los Juegos Invierno, "como un Proyecto de Estado que reconozca la diversidad territorial de España". Y consideraba que es un "proyecto ilusionante y esperanzador que lleva también aparejadas cuantiosas inversiones tanto en Aragón como en Cataluña".Por todo ello, los empresarios turísticos de los valles altoaragoneses no dejan de reclamar que se tienen que agotar "todas las vías de negociación".