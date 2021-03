Seis pueblos bonitos de Aragón para visitar esta Semana Santa

No habrá grandes celebraciones religiosas, ni exhibición de tradiciones en las calles, pero la Semana Santa de 2021 se espera con ganas para recuperar en parte la sensación de unas vacaciones similares a las que podían disfrutarse antes de la pandemia. Con la seguridad y la precaución por delante, algunos aragoneses preparan sus maletas para cuatro días de estancia o recorrido en segundas viviendas de la comunidad autónoma, rincones no explorados o destinos habituales a los que se quería volver. El medio natural está recabando más interés que nunca, debido a la conveniencia de evitar destinos masivos. Por suerte, Aragón tiene recursos de sobra para seguir ofreciendo excelentes rincones para la escapada, el descanso y, por qué no, la aventura.

PUEBLOS BONITOS DE HUESCA PARA UNA ESCAPADA EN SEMANA SANTA

Los valles pirenaicos son la mejor tentación, y siempre es una buena idea recorrerlos para encontrar nuevos lugares increíbles. Por suerte, Huesca tiene una gran diversidad de ambientes y mucha historia viva, por lo que también es sencillo encontrar sitios excepcionales fuera de la alta montaña.

San Juan de Plan 1 Una de las joyas del valle de Gistaín. Es el centro de multitud de rutas senderistas, con barrancos magníficos, y su casco urbano es una maravilla de aprovechamiento del terreno, con todo el encanto de los pueblos que tienen clara la belleza de la piedra a la vista en las casas. Hay un buen número de alojamientos, y El Regancho ofrece el reposo hostelero y la terraza con vistas para grandes y chicos en un idílico punto junto al río Cinqueta. Justo al lado, en subida, está el precioso pueblo que da nombre al valle: Gistaín. Camporrélls 2 Una de las joyas de la Litera, no demasiado habitual en las guías turísticas. Pasear por el pueblo es una maravilla, por su impecable arquitectura montañesa. Los numerosos manantiales del término lo convirtieron en su día en centro de aguas termales, un proyecto que se quiere reflotar. La excursión a San Abdón y San Senén, con las vistas al pantano de Santa Ana, no se puede quedar en el tintero si se visita el pueblo. También es una zona idónea para la bici de montaña. Visita cercana con encanto: Baldellou.

PUEBLOS BONITOS DE ZARAGOZA PARA VER ESTA SEMANA SANTA

La gran diversidad de opciones en Zaragoza hace que sea complicado decidirse por un destino. Hay dos muy interesantes al abrigo de la montaña, que permiten al cuerpo recargarse de aire puro sin necesidad de exigirle demasiado a las piernas en largas excursiones.

Santa Eulalia de Gállego 1 Muy cerca de Ayerbe y Agüero, ambas localidades oscenses, Santa Eulalia está en un rinconcito de la provincia de Zaragoza con su casco urbano cuidado y fácil de visitar. En la parte alta del pueblo hay unas magníficas visitas de toda la zona del Reino de los Mallos, además de una excelente bodega a tiro de piedra: Pegalaz. Entre la oferta de hospedaje destacan Casa Felisa y el hotel Alen D’Aragón a las afueras, donde se hospedó el actor Joaquin Phoenix. Para comer, justo a las afueras en dirección Ayerbe, un lugar exquisito: el Corral de Concilio. Los Fayos 2 No es el pueblo más visitado de la zona del Moncayo, aunque hay razones de sobra para hacerlo, empezando por la impresionante cueva del gigante Caco en el mismo centro del pueblo, que está al abrigo de las rocas. La ermita de San Benito es otra visita muy interesante, además de la gran presa a las afueras. Es zona ZEPA, ideal para el avistamiento de aves, hay un pequeño museo dedicado a la cetrería y en el Cantón se pueden degustar unas migas fantásticas. Muy cerca está Torrellas, con su exposición permanente de murales callejeros.

PUEBLOS BONITOS DE TERUEL PARA VISITAR EN SEMANA SANTA

Bronchales 1 Su altura e inigualable paisaje verde en plena sierra de Albarracín le convirtieron en su día en una alternativa a los caros Alpes suizos en cuanto al turismo de carácter medicinal, sobre todo en afecciones respiratorios. La Fonda Isabel o el hotel Suiza son dos alojamientos tradicionales en la zona. También destaca el Camping de las Corralizas, a 1.727 metros de altitud, situado a mitad de camino entre el pueblo y la Fuente del Canto. Otro aliciente del pueblo es comprar en Jamones Bronchales, el secadero más alto de España. Muy cerca: Orihuela del Tremedal y sus ríos de piedra. Aliaga 2 El parque geológico de la localidad es uno de los más destacados de Europa, con frecuentes visitas de investigadores y estudiantes. El Mirador del Alto Camarillas, la Olla, La Porra… todo en el pueblo y sus alrededores parece un muestrario de maravillas orográficas. El paseo por la chopera del río La Val, los restos de la antigua Central Térmica y los buenos almuerzos en La Parra son otras razones para acercarse a esta localidad. Muy cerca: Hinojosa de Jarque y su parque escultórico.

