Las tres grandes tirolinas de Aragón: Fuentespalda, Hoz de Jaca y Ordesa Pirineo

Con la llegada de la tirolina de Ordesa Pirineo, situada en el municipio de Fiscal, son ya tres las instalaciones de gran formato con esta filosofía en Aragón. La pionera está en el corazón del valle de Tena, concretamente en Hoz de Jaca, uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y ajeno todavía a la masificación de otros puntos de la zona. En segundo lugar, con año y medio de vida activa, está la tirolina doble y continua más grande de Europa; se encuentra en Fuentespalda (Teruel), en la comarca del Matarraña.

Ordesa Pirineo presenta con un tiro de 2.036 metros y un desnivel de 400 metros, lo que supone una pendiente media del 20%. Se puede volar en pareja o todo un grupo de amigos por turnos, y las velocidades máximas oscilan entre los 130 y los 160 kilómetros por hora. El precio oscila entre 33 y 38 euros por persona, ya sea adulto o niño, en función de la temporada. La primera bajada del día está fijada a las 9.40, y la última a las 17.10. Hay dos estaciones de salida y llegada, y una zona de aparcamiento para clientes con medio centenar de plazas. Además, se ha realizado un acondicionamiento de las pistas de acceso.

La tirolina de Hoz de Jaca: un paisaje increíble

La tirolina de Hoz abrió en julio de 2016, con lo que se aproxima a su primer lustro de actividad; antes hubo seis años de trabajos previos, estudios de factibilidad, pruebas y precisiones. De hecho, es la tirolina pionera en España en cuanto a formato doble extremo. Se trata de una bajada de un kilómetro desde el pueblo, por encima del pantano de Búbal. La bajada se hace en posición sedente, y aunque la aceleración es suave y progresiva se llega a los 100 kilómetros por hora en el punto más rápido del descenso. El frenado de precisión, con doble sistema de reducción de velocidad, hace muy sencilla la conclusión de esta breve aventura de aproximadamente un minuto y 10 segundos.

El acceso a pie hasta el punto de salida es sencillo, a apenas 200 metros de la oficina. No faltan, por supuesto, las explicaciones previas y los consejos de seguridad para evitar sobresaltos. Hay que pesar al menos 40 kilos para bajar, y 125 como máximo. La edad no importa, aunque naturalmente se recomienda no bajar si se sufre de algún problema médico contraindicado para las emociones fuertes, desde cardiovascular a un vértigo severo. El precio es el mismo para todas las personas que salten: 20 euros. En condiciones normales, solo cierra en noviembre por mantenimiento.

Los empresarios de la tirolina de Hoz tienen otra tirolina en proyecto, desde Panticosa, con un tiro cuádruple de eje móvil y tres kilómetros de caída, que sería la más larga del mundo.

Las tirolinas más impresionantes de Aragón, en imágenes

La tirolina de Fuentespalda y el factor superhéroe

A apenas 12 kilómetros de Valderrobres, la capital comarcal del Matarraña, se encuentra la tirolina más grande de Europa entre las de bajada doble y continua. Se abrió en agosto de 2019 y ha registrado una gran expectación, a pesar de que los meses condicionados por la pandemia obligaron a cierres puntuales. Se trata de una caída de dos kilómetros y 200 metros, algo más de minuto y medio de bajada en el que se llegan a alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Se desciende con el cuerpo estirado y en paralelo a la superficie; es decir, quien se atreve consigue sentirse Supermán o Superwoman. Conviene mirar para abajo, a fin de que el cuello no sufra; además, así se disfruta a topa de la increíble sensación de volar, que en algunos puntos se hace a más de 200 metros sobre el suelo. La bajada cuesta 25 euros; se equipa a los usuarios en la oficina, dentro del pueblo, y se accede al punto de salto en un trayecto de 15 minutos por pista en 4x4, subiendo a la ladera que se halla frente al pueblo, al otro lado de la carretera. La llegada está muy cercana al casco urbano, pero también se ofrece el retorno en vehículo hasta la oficina.

Tirolinas en algunos parques de aventura de Aragón

Esta oferta es más abundante en la comunidad, y entre los que cuentan con tirolinas cortas destacan tres. El primero es La Gabarda, en las inmediaciones de Sodeto, dentro del municipio de Alberuela de Tubo (Huesca), un núcleo de diversión en mitad de los Monegros, donde incluso se celebran bodas. Albarracín Aventura (Torres de Albarracín, Teruel) reabre este sábado 27 de marzo; hay un circuito de arborismo que incluye seis tirolinas, cinco cortas y una de 130 metros donde sube algo más la adrenalina. En Biescas Aventura, muy cerca de Búbal y Hoz, está el parque más grande de este tipo en el Pirineo, y sus actividades incluyen un circuito de siete tirolinas consecutivas.

Conoce más rutas por Aragón.