Comercios 'insólitos' que llegaron para quedarse en Zaragoza

Hay establecimientos tradicionales, de toda la vida, y otros que en su día irrumpieron en la oferta comercial de Zaragoza, rompiendo moldes, como por ejemplo pasó con las tiendas de 'todo a cien'. O las de comercio justo, como la tienda que abrió en la capital aragonesa la ong Intermón Oxfam a principios de los 90. O las de fundas para móviles y otros accesorios de telefonía, que han proliferado en un mundo interconectado. O las de cigarrillos electrónicos.

En la actualidad, el coronavirus ha hecho que muchos pequeños comercios incluyan las mascarillas entre sus artículos de venta. E incluso ya ha abierto una tienda, 'Mascarillasúnicas', solo de máscaras faciales higiénicas, personalizadas y reutilizables. Tal y como comentaba hace unos días a Heraldo.es Gastón Cruz -socio junto a Andrés Gascón de la empresa Hati-Wear, en Illueca, especializada en la fabricación y venta de ropa deportiva personalizada a través de internet y que está detrás de 'Mascarillasúnicas'- se trata de un proyecto 'pop-up'. "Es decir, con fecha de caducidad. Llegará un momento en que caiga en picado; que no haya necesidad de usar mascarillas", afirmaba.

Gastón Cruz estima que las previsiones "más pesimistas" hablan de dos años de tener que llevarlas. La evolución de la pandemia marcará la andadura de esta nueva tienda o de otras futuras que sigan su estela. En el caso de las de 'todo a cien' fueron desapareciendo y los bazares chinos han ido ocupando su lugar. Pero las demás ahí continúan.

Cigarrillos electrónicos: "El cliente busca productos más económicos tras el confinamiento"

Daniel Galbán, propietario de Vap Store Zaragoza. D. G.

Daniel Galbán abrió Vap Store Zaragoza -especializada en cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios- en 2018 en el segundo 'boom' de este tipo de establecimientos en la ciudad. "El primero fue hace unos ocho años y hace dos abrimos buena parte de las tiendas que estamos actualmente (no llegan a diez). Hay un usuario que empieza a estar asentado en lo que es el vapeo y el cliente nuevo va un poco en aumento", explica.

Durante el confinamiento tuvieron que estar cerrados -no así los estancos- lo que, a su juicio, hizo que mucha gente que vapeaba volviera a fumar. No obstante, una vez reabierto ha visto cómo sus clientes vuelven a comprar sus artículos. "La gente se va mentalizando de que es un producto muchísimo menos nocivo de lo que puede ser el tabaco. Es una alternativa muy sólida para dejar de fumar", sostiene este joven, que ante los detractores del cigarillo electrónico él se remite a su caso. "Me fumaba un paquete o paquete y medio al día, y desde que empecé a vapear no he vuelto a probar un cigarro", añade.

Lo que sí ha detectado estos últimos meses es la demanda de artículos más baratos. "El cliente busca ahora productos más económicos en los líquidos", destaca. Además, se refiere al hándicap que para su negocio supone no poder dar a probar esos líquidos en su tienda física por la crisis sanitaria -lo que lleva a posibles compradores a buscar en internet "por la comodidad de no salir de casa"- o que no puedan poner anuncios en lasredes sociales. "No podemos por la política de publicidad de Facebook, Instagram y demás. Es una forma de limitar nuestra capacidad de crecimiento dado el tipo de comercio y publicidad que se está haciendo hoy en día", cuestiona.

El 60% de su clientela son hombres frente al 40% de mujeres, con edades comprendidas entre los 28 y 50 años. Galbán no tiene venta 'online' y, quitando los cuatro meses que estuvo cerrado durante el primer estado de alarma por el coronavirus, su facturación de 2020 va a ser similar a la del año pasado. "Que no es poco dado los tiempos en los que estamos", resalta.

Tienda de Intermón Oxfam: "En comercio justo, las ventas aumentan cada año. Somos más solidarios"

Paquita Lapeña, responsable de la tienda de Intermón Oxfam en la calle de León XIII en Zaragoza. P. L.

El año pasado, la tienda solidaria Intermón Oxfam en Zaragoza cumplió nada menos que 25 años de existencia. Según su responsable, Paquita Lapeña, los comienzos allá por 1994 fueron difíciles. "La gente no sabía nada de lo que era el comercio justo. Era una tienda un poco diferente; con productos muy étnicos. Poco a poco nos hemos ido modulando", recuerda.

En la actualidad esta ong cuenta con 34 establecimientos de comercio justo en España en los que se venden productos que cumplen una serie de estándares: respeto al medio ambiente, salarios dignos, igualdad de género, un sistema participativo en el lugar de trabajo y que no haya explotación infantil. "Eso no estaba tan estandarizado hasta que surgió el movimiento de comercio justo como tal", aclara Lapeña, que añade que Intermón apoya a más de 100 grupos de productores en más de 30 países.

En el comercio de la calle de León XIII cuentan con zonas de ropa, de decoración y hogar, alimentación ("muy importante en las ventas"), joyería y cosmética. Y, a su vez, pequeños establecimientos de la ciudad les compran a ellos. "Y con marca, que también es importante a la hora de vender", subraya.

Este tipo de establecimientos también han sufrido las crisis, como la de 2008, y la repercusión de la sanitaria dependerá de cómo le afecte al comercio en general. De momento, las cosas marchan bien. "En Intermón, en comercio justo las ventas aumentan cada año. Eso significa que cada vez somos más solidarios. La gente busca más el tema ecológico, saber cómo están hechos los productos, que se pueda ayudar a otras personas… Sobre todo ven la calidad y lo que hay detrás y a precios actuales", resalta Paquita. En estos momentos, lo más demandado son sus pijamas de algodón orgánico y pronto pondrán a la venta cestas y regalos de Navidad, "que también tienen mucho éxito".

Accesorios para el móvil: "Nos va un poco mejor que en 2019 gracias al esfuerzo de los trabajadores"

Milena Cabello, responsable de las tres tiendas de Fundas Inspiral Zaragoza, en el stand que tienen en el centro Carrefour en el Actur en Zaragoza. M.C.

Las tiendas de accesorios de telefonía móvil son otros de los negocios que han experimentado un auge en los últimos años en nuestro país. La empresa nacional Fundas Inspiral, con sede en Murcia, abrió tres establecimientos en Zaragoza -en el centro comercial Carrefour en el Actur, en el Alcampo Los Enlaces y en Utebo- en 2016. Al frente de las tres, en las que trabajan ocho empleados (uno está en ERTE), está Milena Cabello.

En ellas se venden fundas personalizadas, protectores de pantalla, cargadores, soportes, accesorios para tablets y libros electrónicos e incluso mascarillas, entre otros artículos. "A nosotros nos va un poco mejor que el año pasado gracias al esfuerzo de los empleados que hay en las tiendas. Nos estamos esforzando mucho en mantener nuestros puestos de trabajo y que la empresa siga creciendo. El equipo se empeña en que el cliente se vaya contento y vuelva. Eso es lo que mi jefe nos ha inculcado a todos: dar un buen trato al cliente, que se vaya satisfecho y repita", señala Milena.

Para la responsable de Fundas Inspiral Zaragoza, el que el sector de accesorios de telefonía esté "en auge" se debe a que siempre son necesarios y, además, en tiempo de la covid hay gente que decide vivir el momento y no deja de comprar móviles. "Los jóvenes nos piden sobre todo fundas personalizadas de sus animales domésticos y las personas de más edad, de tapas. También contamos con una gran variedad de fundas para telefonía que es más antigua. En cuanto a los protectores de pantallas, lo que más nos solicitan son los de cristal de cerámica flexible que no se agrietan y tienen mucha durabilidad", detalla.

Milena también alude a la competencia de las tiendas 'online' frente a las físicas. "La gente joven se mueve en internet y si son estudiantes que no tienen muchos recursos económicos prefieren pagar menos y esperar", afirma, al tiempo que agradece a los clientes su confianza.