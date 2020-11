Primeras luces, turrones y decoración en Zaragoza para tratar de salvar la campaña de Navidad

Los últimos escaparates con calabazas de Halloween conviven estos días con los primeros adornados con motivos navideños en el centro de Zaragoza. Algunos pequeños árboles decorativos y las luces de Navidad se han adelantando este año al Black Friday, fijado el 27 de noviembre, la fecha de descuentos importada de Estados Unidos que marca el pistoletazo de salida de una de las épocas de más consumo. Cada año se adelanta más la campaña, que en la capital empieza la gran distribución después de los Pilares. La pandemia de covid ha adelantado directa o indirectamente algunos de los símbolos del periodo navideño, aunque en el pequeño comercio hay quien prefiere esperar al puente de la Constitución en diciembre para sacar los adornos a los escaparates.

En algunas calles del centro de Zaragoza ya se pueden ver las luces navideñas, que se empezaron a instalar en octubre, en los días en los que hubieran tenido que celebrarse las Fiestas del Pilar, canceladas por la crisis sanitaria. El encendido todavía no tiene fecha, aunque ciudades como Gijón han decidido adelantarlo para hacerlo coincidir con el Black Friday e intentar animar el consumo.

Hay voces que han empezado a pedir que se prescinda este año de las luces navideñas en las calles y se destine el presupuesto a ayudar a colectivos como el comercio, pero otros defienden el papel de la iluminación para señalar cierta normalidad dentro de las restricciones y la crisis económica que ha llegado tras la sanitaria.

¿Luces, sí o no?

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha augurado que las de este diciembre serán "unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar". Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) han venido reconociendo que esperan una campaña "atípica" y "fría". Por ello, defienden la necesidad de mantener señas como la iluminación en las calles. "Necesitamos más que nunca las luces y un ambiente navideño en las calles", asegura José Antonio Pueyo, presidente de ECOS. Defiende la necesidad de apoyar económicamente a los sectores afectados pero mantener la partida destinada a la decoración navideña.

"Estos elementos y manifestaciones en absoluto son propagadoras de virus y sí que animan a los ciudadanos en unos momentos de soledad y de aislamiento, por tanto, sean bienvenidas todas las representaciones que nos recuerdan a las Navidades".

"Cualquier símbolo que nos haga recordar que viene la Navidad es motivo para recordarnos las compras pendientes"

Reconoce que desde el pequeño comercio algunos establecimientos se plantean adelantar la campaña navideña. "Cualquier símbolo que nos haga recordar que viene la Navidad es motivo para recordarnos las compras pendientes", apunta, aunque es consciente de que "este año gran parte de las ventas se va a desplazar al canal 'online'. El aumento de la compra por internet hará que estas comiencen "incluso antes de las semanas de gran consumo navideño como suelen ser las dos últimas de diciembre".

Fantoba estrena la temporada navideña

Turrones en la pastelería Fantoba de Zaragoza. Oliver Duch

En la calle don Jaime todavía no se han instalado las luces de Navidad, pero en la pastelería con más solera de la céntrica vía zaragozana empiezan a hacer hueco para sus turrones artesanos entre sus merengues, frutas escarchadas y pasteles. Aunque todo el año elaboran guirlache, por ser típico de Aragón, y turrón blando y duro para los turistas, que este año de pandemia ha sido también para los locales, este jueves llegaban a su centenario mostrador de madera los primeros turrones como el de Zaragoza o el de yema tostada, algunas de sus variedades clásicas. Aunque la gente empieza a preguntar ahora, "el turrón se vende en el puente de diciembre", afirma Ivana Molina, segunda generación de la familia que tomó el relevo en los noventa.

Acaban de enviar a Alemania un pedido de una cliente de Málaga que incluye turrón blando, duro, guirlache y frutas de Aragón

Hasta ahora habían tenido algún pedido suelto, también a través de su página web o por teléfono. Acaban de enviar a Alemania un pedido de una cliente de Málaga que incluye turrón blando, duro, guirlache y frutas de Aragón. Molina considera que la venta por internet es "muy fría", por lo que mantienen el contacto con los clientes para asesorarles. "Intentamos orientar para que el cliente se lleve lo que necesite".

Reconoce que la crisis y las restricciones han hecho que las ventas sean de menor importe. "Ahora los paquetes son más pequeños. Nunca había hecho tantas tartas tan pequeñas", afirma tras servir una de cumpleaños. "Ahora son para 4 ó 6 personas y antes se vendían sobre todo para 8 ó 10 personas", explica, tras las limitaciones a las reuniones sociales para frenar los contagios. Confía en que las celebraciones familiares se mantengan en diciembre y ha dejado sus previsiones navideñas igual que el año pasado. "Si luego me equivoco, mala suerte", confiesa, porque "en unas fechas tan importantes si ya nos quitan el endulzarnos...".

En las grandes superficies también hace días que se pueden comprar productos navideños y decoración. Desde El Corte Inglés se explica que como en otros años la Navidad ha empezado a asomar en el supermercado y la planta de decoración después de los Pilares y acaban de presentar el nuevo catálogo de juguetes. Se mantiene el calendario navideño en el que las luces en sus edificios no se esperan hasta finales de mes.

En centros comerciales como Grancasa también se puede ver decoración navideña, luces, guirnaldas y shows "con el objetivo de ir creando ambientación y dar calidez a la galería comercial", explica Susana Betrán, directora del centro. En los escaparates, lo que se ha generalizado son los descuentos y promociones anticipando la Navidad y el Black Friday. "Debido a la situación social derivada de la pandemia, el foco de la campaña está puesto en garantizar la seguridad y el bienestar de los clientes", por lo que considera que "adelantar tanto las decoraciones navideñas como las promociones tienen un doble objetivo, por un lado, animar las compras y por otro lado fomentar una compra responsable, de manera que se adelanten las compras navideñas y se eviten las aglomeraciones típicas de Navidad en comercios".

"La Navidad empieza para nosotras la última semana de noviembre"

Concha Espolio, de La Rinconada del Queso, en Zaragoza. Toni Galán

Isabel Labarta y Concha Espolio están al frente de la tienda de alimentos artesanos La Rinconada del Queso en el centro de Zaragoza. Todavía no han recibido los productos más típicos de estas fechas porque aseguran que no han tenido tiempo. Afortunadamente como en buena parte del sector de la alimentación, pese a la pandemia, el trabajo no les ha faltado en su establecimiento de Méndez Núñez. "La Navidad empieza para nosotras la última semana de noviembre", explica Labarta. Entonces comienzan con los envíos a domicilio de cestas. Afirma que ya han empezado a preguntar por ellas clientes, sobre todo, "gente nueva", ya que cuentan también con clientela fija.

"Estoy pidiendo igual o más que el año pasado"

En el pequeño local el olor a queso acompaña al comprador desde que entra, procedente de países como Holanda, Francia o Italia y también productos artesanos de Aragón. A la hora de prepararse para la campaña navideña confiesa que "estoy pidiendo igual o más que el año pasado", pese a la pandemia, aunque no sabe si habrá acertado con esa decisión.

Desde los inicios hace 12 años contaban con página web y en marzo, justo antes de que estallara la pandemia, habían comenzado a montar la venta por internet. Las restricciones de aforo y limitación de horarios en la tienda las esperan llevar lo mejor que puedan. "La gente se está comportando muy bien", afirma, sobre la necesidad de esperar en algunos momentos en la calle para respetar el aforo, pese al frío. "En invierno sacaremos algo para picar para que lo lleven mejor", han pensado.

El comercio tratará de aliviar su complicada situación en una Navidad con restricciones. De momento, el Gobierno de Aragón ha extendido el toque de queda al 30 de noviembre. Todo en un momento en que el aumento del paro y los expedientes de regulación (ERTE) han rebajado las posibilidades de compra. En otros casos puede ser el miedo a lo que vendrá lo que frena el gasto. "No esperamos que se incrementen las ventas, mas bien que descienda el volumen por la inflación negativa y por la caída en el índice de confianza del consumidor acompañado por la menor renta disponible", confiesa el presidente de Ecos. Calcula que baje "al menos el 5%" el volumen de facturación para estas Navidades. Y "hasta que no se resuelva la crisis sanitaria" no cree que se restablezca la confianza del consumidor. Pero confía en que hay una "demanda retenida" que tendrá que ir de compras estos días. "Los regalos se seguirán haciendo, aunque con un menor valor unitario y buscando la practicidad", señala Pueyo.

El sector defiende la necesidad de contar con ayudas si se ven obligados a limitar aforos o cerrar como planes de dinamización del consumo y bajadas de impuestos. Estas han empezado a llegar en forma de planes de rescate fiscal como el del Ayuntamiento de Zaragoza o el programa de incentivos al consumo 'Volveremos si tu vuelves'. "Ya hay empresarios sin medios de vida y con necesidades básicas sin cubrir", advierte.

