David Villa e Iván Azón comparten mesa en un céntrico restaurante de Zaragoza

A la oficialización de los fichajes de Fuentes y Quinteros, la renovación de Puche hasta 2025 y el cambio de dorsal y condición, y la salida de Narváez, traspasado al Valladolid, se sumó este jueves, último día del mercado de verano, la inscripción de Iván Azón en La Liga. El '9' aragonés se había quedado en lista de espera a causa de su baja médica, tras sufrir un edema óseo en la rodilla izquierda.

Esta misma semana, el joven delantero compartió mesa en un céntrico restaurante de la capital aragonesa con un exzaragocista que a pesar de su breve militancia -de 2003 a 2005- dejó huella en la memoria de todos: David Villa. Así lo compartió en sus redes sociales ‘El disfrutón’, el local elegido para comer el pasado miércoles por estas figuras que encarnan el pasado y el presente del Real Zaragoza, y a las que une una relación profesional, ya que Azón fue fichado a finales del año pasado por la agencia de representación del que ‘el Guaje’ es presidente: DV7 Management.

“Ayer tuvimos el placer de recibir la visita de nuestro amigo y cliente @azonivan, delantero del Real Zaragoza. Y, por si fuera poco, también recibimos a una auténtica leyenda del fútbol mundial. Se trata, nada menos, que del mayor goleador histórico de la Selección Española y exjugador del Real Zaragoza: don @davidvilla. Muchísimas gracias a los dos por vuestra visita, amabilidad y paciencia. Es un auténtico orgullo haberos atendido en nuestro establecimiento”, escribieron en redes.

Más allá de su valía como deportistas, desde el local, Patxi y Nacho, sus dueños, destacan que tanto Azón como Villa “son personas entrañables. Se portaron muy bien con el personal” con el que se hicieron fotografías. Además, el exinternacional asturiano, que dijo adiós a su carrera como futbolista profesional en 2020, a los 38 años, firmó una camiseta con dedicatoria incluida, tal y como se puede ver en las fotografías.

El restaurante, ubicado en la calle Francisco Bayeu, esquina con calle Santiago, acaba de cumplir su primer aniversario. Gracias a su estratégica ubicación, se han convertido en un local de referencia tanto para locales como para turistas. Entre sus propuestas gastronómicas destaca la ensaladilla disfrutona, convertida en su plato más icónico. Tal y como confirman desde el local, Villa y Azón pudieron degustar sus dos versiones: con torrezno, huevo frito y mayonesa de aceituna negra, y con tartar de atún rojo, huevo frito y chips de alga.

La del canterano y del ex jugador de equipos como el New York City y el Vissel Kobe -en el que colgó las botas- no es la única visita con sabor zaragocista que ha tenido ‘El Disfrutón’. El pasado mes de julio, el restaurante compartió en sus redes sociales la visita de Giuliano Simeone, primer fichaje del verano del club blanquillo.