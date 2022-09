Fuentes y Quinteros, últimos refuerzos del mercado de fichajes para el Real Zaragoza

Gabriel Fuentes, lateral izquierdo colombiano de 25 años, y Jairo Quinteros, defensa central boliviano de 21, centraron ayer la última jornada del mercado estival de fichajes desde que su fichaje se anunció a primera hora de la mañana de forma oficial. Hasta que no anocheció, las noticias desde la sede del Real Zaragoza no empezaron a fluir, con cuentagotas y sin concretarse nada. Había media docena de marmitas hirviendo a la vez, pero ningún guiso se terminaba de cocer del todo. Ni salidas, ni entradas. Solo pasadas las 23.30 asomó la rescisión de Nick Buyla y, al poco, la marcha de Narváez al Valladolid. El resto, las pretendidas salidas de Lasure, Petrovic o Larrazabal, no hallaron solución alguna y todos ellos se quedan enganchados dentro de una plantilla en la que el área deportiva y ejecutiva del club querían que no permaneciesen.

A modo de entremés de tan histérica noche, al más puro estilo de los últimos años en Primera, hace casi tres lustros, el día se alimentó de la incertidumbre y de la presentación, doble, de Fuentes y Quinteros, dos desconocidos zagueros que van a adquirir su primera fama en España en Zaragoza.

No deja de ser paradójico que, en un verano donde el proyecto deportivo necesitaba contratar gol, mucho gol, dadas las carencias de los dos años precedentes, el mercado empezase en junio con el fichaje de un tercer portero (con escopeta de repetición, pues el primero, Campos, fue despedido sin estrenarse por un tuit ofensivo y vino en seguida Rebollo) y haya concluido con la llegada de dos defensas: Fuentes y Quinteros.

Fuentes quiere debutar ya

Gabriel Fuentes ha querido ponerse 'Gabi F.' en el espacio para el nombre en el dorso de la camiseta, donde su número va a ser el 2, que acaba de dejar Vigaray (este, tras más de un año sin jugar por una grave lesión de rodilla, ha sido inscrito en La Liga con el 22, todo un detalle de su rol tangencial al plan táctico del presente). El cafetero, acompañado por sus representantes en España y Zaragoza, se mostró ilusionado por este salto a Europa que da con 25 años tras dejar atrás cuatro temporadas en el Junior Barranquilla de su país.

"Sé que el titular hasta ahora (Chavarría) les ha gustado a todos aquí. Así que mi idea es que no se note su ausencia y que todo fluya bien", indicó Fuentes. "He llegado de un viaje largo, corriendo. Pero en Colombia estaba jugando, entrenando. Yo tengo la disposición de jugar ya, me siento bien. Y me emociona e ilusiona poder hacer la presentación en el equipo como local", añadió en su entrada ante la prensa, apuntándose al partido del domingo ante el Lugo.

Al respecto, quiso quitar importancia al papel de titular que, de entrada, parece traer en su pasaporte. "Yo aquí parto desde cero. Tengo que conocer a mis compañeros y al entrenador, que son todos nuevos para mí. Si soy titular será porque el técnico lo vea, es hay que ganárselo. Yo haré mi trabajo lo mejor posible y aportaré mi experiencia", se escudó.

Como todos los recién llegados habló del ascenso, de llevar al Zaragoza adonde merece... y también fue preguntado por un aspecto de sus estadísticas que deberá pulir en España de cara al rigor arbitral existente en ese sentido: ha sido moneda común en su paso por el Junior un alto cúmulo de tarjetas amarillas y también de rojas. "La intención es encontrar el equilibrio en todo. He mejorado mucho en esa parte de las tarjetas, dado que mi ímpetu iba un poco más allá de lo debido. Hoy me siento con la madurez suficiente para afrontar este reto en España. Si se miran esas estadísticas, se puede ver que en los últimos semestres nunca tuve ya una expulsión ni me perdí un partido por acumulación de tarjetas. Esto demuestra que he crecido como persona y a la vez como jugador", argumentó.

Torrecilla, el director deportivo, definió así al carrilero cafetero: "Es un lateral eminentemene ofensivo, que le gusta estar mucho en el campo contrario. Viene de un equipo que es ganador, que lucha por títulos, en competiciones internacionales. En la banda tiene una muy buena técnica individual, es un buen pasador, ágil en los cruces y con muy buen balón parado. Ha tenido polivalencia últimamente en la defensa, pero aquí lo vemos en su especialidad, el lateral izquierdo".

Quinteros requiere un reseteo

Jairo Quinteros es desde este jueves el cuarto central que completa la línea defensiva en esa importante función, además de tener la versatilidad de poder ejercer de lateral. Nacido hace 21 años en Bolivia, con cuya selección absoluta ha sido ya 8 veces internacional, se crió desde los cuatro años en Cartagena (Murcia), adonde su familia emigró a principios de este siglo XXI. En la presentación ante la prensa, el director general, Raúl Sanllehí, indicó que su contratación es "una reacción ante la salida de Clemente". Realmente, Quinteros estaba ya apalabrado con el Real Zaragoza desde junio, fruto de las sinergias que emanan de su equipo de procedencia, el Inter de Miami de Estados Unidos, que comparte presidente con el equipo aragonés con la nueva propiedad: Jorge Mas Santos.

"Ha sido un proceso bastante largo, con mucha incertidumbre de por medio. Yo esperaba en Miami cualquier noticia para poder agarrar ese avión y colocarme lo antes posible aquí en Zaragoza. Al final hemos conseguido llegar a este nuevo proyecto, que es muy ilusionante por mi parte", narró con mayor precisión y claridad Jairo, que ha pasado un verano un tanto angustioso al ver que no se le abría su hueco en la plantilla.

Más información Así son los fichajes de verano del Real Zaragoza a través de sus redes

Quinteros es canterano del Valencia, donde jugó en la época juvenil, con una cesión de por medio al Cartagena (militó incluso en su filial). Dio el salto a América para jugar en el Bolívar La Paz de su país de origen y acabó en Estados Unidos el último año. "El Real Zaragoza es una oportunidad muy grande para mi carrera, así lo veo. He visto una competencia muy sana en el equipo, me han acogido muy bien. En el fútbol, todo es cuestión de competir", esgrimió en su comparecencia.

Fue preguntado por la falta de minutos que se observa en su paso por el Inter de Miami, donde incluso fue alineado en el filial, en la tercera división de aquella liga emergente. Se le sugirió si se había tratado de falta de adaptación. Y Quinteros no quiso entrar en lo acontecido en su año en Florida. "Ese es un tema secundario. Al final, el entrenador es el que toma las decisiones. Yo me he dedicado a trabajar, soy muy profesional en ese aspecto. Yo no me dedico a dar explicaciones sobre estos temas, porque no me incumben. Al entrenador le puedes gustar más o menos, depende de cada uno. Sí que me falta una suma mayor de minutos en el Inter de Miami, pero esto es ya una nueva etapa y quiero empezarla cuanto antes", respondió con gesto serio el hispano-boliviano.

Como consecuencia de esta vivencia en Estados Unidos, es probable que a Quinteros le cueste alguna semana ponerse a tono físico para poder optar a debutar. "No he tenido ritmo de competición en las últimas semanas, pero estoy muy tranquilo. He seguido entrenando durante el verano con el equipo (el Inter) y llevo unas semanitas trabajando de manera individual, lo mejor que era posible allí. Creo que llego en condiciones óptimas pese a todo y quiero demostrar en el campo por qué vengo aquí", reconoció Quinteros.

Miguel Torrecilla, fiel a su libreto en las presentaciones de jugadores, hizo también una descripción de Jairo para que la afición pueda hacerse una idea del futbolista que ha decidido fichar para el Real Zaragoza. "Es un especialista en toda la defensa. Pero el mayor porcentaje de minutos que ha jugado lo ha hecho como central, incluso en sistema de cinco atrás. También lo ha hecho en los laterales. A nosotros nos ha llamado mucho la atención su concentración, su capacidad de entender el juego. Tiene un ímpetu y una energía importante a la hora de saltar y anticiparse, es muy competitivo y capaz de ganar muchos duelos. La salida de balón la ejecuta rápida, sencilla", dibujó su retrato robot, como hace habitualmente, el director deportivo.