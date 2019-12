Los mejores memes del 2019 para despedir el año

Navidad, Navidad, dulce Navidad. Encuentros familiares, las comidas más copiosas del año, sobrecarga de regalos, purpurina, espumillón, luces, billetes de la lotería sobrevalorados, frases que trajo la Navidad a la comida familiar... Otra vez... cuando llegan estas fechas es inevitable comenzar a hacer balance de todo lo que ha sido -y lo que no- el año 2019.

El de Twitter lo resumimos así: sco pa tu manaa, un huevo viral y otros momentos, como el del leopardo desaparecido, el de las playlists "postelectorales", el descubrimiento de la cuenta que parodia a la RAE, la llegada de Baby Yoda y los cientos de hilos de humor que se han hecho virales este año.

Son fechas, además, en las que es inevitable recordar que no llega un enero sin nuevos propósitos, ni se despide un diciembre sin otros sin cumplir. Esos a los que uno se compromete con muchas ganas recién tomadas las uvas, pero que luego, por lo que sea, no es momento de juzgar, las cosas no suceden como uno las espera y, al parecer, la procrastrinación con tus propósitos tiene una razón.

En materia de retos virales, el año arrancó con el ‘Bird Box Challenge’, el peligroso reto viral de salir a la calle con los ojos tapados y termina con el 'Chair Challenge', el reto que, dicen, resulta más fácil a las mujeres que a los hombres, aunque no la teoría no está sujeta a ninguna explicación racional.

Toca también, aunque resulte algo más macabro, comprobar si la lista de apuestas de los 50 famosos que podrían morir en 2019 que prepara cada año desde 1987 la página web'Deathlist' ha acertado y esperar a ver qué le depara al mundo el 2020.

Mientras tanto, recordemos los buenos momentos que nos han traído las redes sociales. Gracias por tanto, 2019. A ver si lo superas, 2020.