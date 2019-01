¿Por qué no cumplo mis nuevos propósitos?

El comienzo del nuevo año 2019 es sinónimo de nuevos propósitos y buenas intenciones para miles de españoles. Hacer deporte, comer sano o aprender un idioma nuevo son solo algunos de los deseos más frecuentes. Sin embargo, estas aspiraciones siempre suelen cogerse con fuerza los primeros días, pero con el paso del tiempo terminan cayendo en el olvido. Pero, ¿por qué ocurre esto?

La psicóloga Eva M. González hace referencia a la importancia de "cultivar" la motivación, sin esperar que "surja de repente". "Si el propósito es ir al gimnasio tres días a la semana, marcaremos qué días pueden ser y esos días ir. A lo mejor no apetece o estoy cansado, pero el hecho de actuar bajo mi plan establecido y no bajo el ‘no me apetece’ reforzarán la conducta", explica.

Para que esto ocurra, debemos basarnos en la repetición."Repetir y repetir la acción deseada para que el propósito se realice de forma automática, sin necesitar mucho esfuerzo y se convierta ya en un hábito", insiste.

¿Qué puedo hacer para que mi propósito no decaiga?