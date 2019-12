No hay puente sin memes, ni diciembre sin propósitos sin cumplir

Hablemos de propósitos, de esos que hiciste hace un año y todavía no has cumplido. Quizá no has hecho tanto ejercicio como querías. Puede que el carnet de coche todavía esté en lista de espera. Y a lo mejor lo de aprender otro idioma, bueno, no ha salido como esperabas. Pero todavía queda un mes para cumplir planes antes de 2019. ¿Como qué?

Para los cinéfilos empedernidos hay una posibilidad de hacerse con un billete directo al Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como Berlinale, para lo cual tendrán que superar el reto que propone el European Film Challenge este 2019, que está buscando jóvenes que quieran convertirse en críticos de cine europeo.

Para los que tienen un sentido del orden un poco caótico y la frase que más han oído de sus padres es: ordena tu cuarto, ha llegado un nuevo método con el que pueden hacer frente a la procrastinación y superar este pequeño defectillo antes de pasar a la segunda decena del siglo XXI. Se llama Kaizen, solo lleva un minuto al día y le hace la competencia al famoso método de Marie Kondo.

¿Era tu propósito de 2019 hacerte rico? Pues tal vez estés un poquito más cerca de este sueño si todavía conservas los juegos de la PlayStation de Sony que acaba de cumplir 25 años en Japón. Si no, siempre puedes seguir alguno de estos métodos para ahorrar, que da lo mismo el año que sea, siguen siendo igual de efectivos si los sigues con determinación.

Por último, si lo que te va es superar retos, puedes aprovechar la eclosión de los ‘escape rooms’ en Zaragoza, que ya suma 32 habitaciones diferentes y tratar de superar las pruebas que en ellas se proponen.

Sean cuales sean tus propósitos, los hayas cumplido o no, lo más importante para afrontar cada día es la actitud y el sentido del humor. Lo primero corre de tu cuenta, a lo segundo te echamos una mano cada semana con la galería de memes.