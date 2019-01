'Bird Box Challenge', el peligroso reto viral de salir a la calle con los ojos tapados

Tal ha sido la repercusión de este fenómeno en las redes sociales que incluso la propia plataforma de Netflix se ha encargado de lanzar un mensaje solicitando a los fans que tengan cuidado a la hora de realizar este reto.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.