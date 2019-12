Expectativa vs. realidad: así es nuestra decoración navideña, en memes

Pasado el puente de diciembre, quien no haya puesto la decoración navideña en su casa puede considerarse la resistencia, puesto que es en esos días festivos cuando muchos aprovechan para engalanar su hogar para las próximas celebraciones. Lo mismo ocurre con las ciudades, que en estas fechas encienden sus luces, montan su árbol y su belén y organizan actividades y mercadillos navideños.

En Aragón también nos gusta aquello de decorar. Así lo confirma una encuesta de A+M para HERALDO, que asegura que la mayoría de los zaragozanos quiere que la ciudad sea un referente en decoración navideña, lo que demuestra que este aspecto de la Navidad no es cuestión baladí para nadie. De hecho, la capital aragonesa es una de las localidades españolas más 'instagrameadas' en esta época. No es para menos puesto que a los ya de por sí atractivos rincones para fotografiar que tiene la ciudad, se le suman un árbol de los deseos, una pista de patinaje sobre hielo y, desde el 15 de diciembre, un gran árbol en plaza Paraíso, entre otros.

Una vez puesta la decoración navideña y tras haber visitado estos atractivos, puedes dedicar toda tu atención a pensar en cómo vas a sorprender a tus invitados estas Navidades o en el menú que vas a preparar para estas fechas. Puedes aprovechar para probar con unos churros, en su versión 'healthy' y 'realfooder' para el día de Año Nuevo.

Y ahora, ¿qué hago si ya he puesto la decoración?

Si tu casa ya luce perfecta para estas fiestas, ya tienes tiempo para probar con el 'chair challenge', aunque hay quien dice que les resulta más fácil a las mujeres que a los hombres. También puedes aprovechar a pensar qué harías si te tocara la Lotería de Navidad, eso sí, teniendo muy presente lo que nunca deberías hacer. Llegados a este punto de imaginar que toca el 'Gordo', también se puede pensar en cómo lo celebrarías y si utilizarías la pose 'la Rosalía' para ello.