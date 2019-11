Los mejores memes de 2019, por Perra de Satán

Los memes llegaron a nuestras vidas hace apenas una década. Y, sin duda, lo hicieron para quedarse. Hoy se han convertido en un elemento fundamental a la hora de comunicarse a través de las redes sociales y los chats. La tuitera zamorana Beatriz Cepeda, más conocida como Perra de Satán en esta red social donde cuenta con más de 53.000 seguidores, protagoniza este sábado la ponencia ‘Memes, sco pa tu mana’ en la que ofrece un recorrido por el año 2019 analizando los memes más famosos y divertidos.

Se trata de una cita enmarcada en el festival de la Cultura Remix La Mistura que se desarrolla en Etopia bajo el título ‘Meme Edition’. “Vamos a conocer los mejores memes del año, los que cobraron más importancia o fueron más usados”, explica la tuitera que asegura que hoy se han convertido en un elemento más de la comunicación como el emoji o el sticker.

Pero, ¿cuáles son los 8 memes que han cobrado mayor relevancia este 2019? Sin duda, el ámbito político ha dado pie a las mentes más creativas y a las creaciones más originales. “Tras los debates electorales, por ejemplo, salían noticias reuniendo los mejores memes de la noche que se han convertido en un contenido recurrente”, afirma.

“Podría haber hecho una presentación tan solo con contenido político, sin embargo, me quedaré con Albert Rivera que ha sido el claro protagonista este año y la mejor fuente de inspiración para los creadores de memes”, afirma Cepeda. Entre los ejemplos que cuenta, encontramos el famoso adoquín que dio la vuelta al mundo o su vídeo con Lucas, “el perrito que todavía olía a leche”.

Por supuesto, hay otro tipo de contenidos que han logrado trascender e, incluso, viralizarse, como el militar que acabó colgado de una farola. “O la sonrisa de la reina Leticia en los premios de Asturias, por nombrarte algunos de los más recientes”, prosigue.

También enumera otros casos de memes que han surgido por sí mismos, sin un motivo aparente, como el de ‘Magüi’, la fiel compañera de Paquita Salas y su “Evidentemente” que ha logrado trascender al medio digital y se ha convertido en una colección de camisetas, incluso. “Otro que ha causado furor es uno en el que aparecen dos mujeres enfadadas gritando a un gato enfadado, una tontería que se ha convertido en uno de los memes más importantes del año”, explica.

Sin embargo, como explica la tuitera, no todos los memes tienen como objetivo resultar graciosos, sino que pueden tratar cualquier temática. “Lo que realmente destacaría de este tipo de contenidos es el impacto que pueden alcanzar que permite que, en ocasiones, se conviertan en todo un fenómeno fuera de la red”, explica. En este caso nombra ejemplos actuales como la gran cantidad de memes que han surgido en torno a la exhumación de Franco.

Por supuesto, tampoco puede olvidarse en su presentación de aquellos memes que se crearon hace tiempo pero que continúan siendo utilizados habitualmente en la red como el de ‘Forever alone’ o el de John Travolta creado a partir de unos fotogramas extraídos de la mítica película de ‘Pulp Fiction’.

Pero ¿de dónde viene el concepto de meme?, según explica Cepeda, se trata de un concepto desarrollado en los años 70 por el filósofo Richard Dawkins. “En aquel momento hizo referencia a la reducción mínima del elemento de la comunicación. Un elemento simple y sencillo capaz de decir muchas cosas”, añade.

Hay que saber usarlos

En cuanto al título de su ponencia, ‘Sco pa tu manaa’, surge de un famosísimo meme que triunfo en la red durante el verano y que, asegura, no entiende absolutamente nadie. “Simplemente, la gente comenzó a compartir esta imagen y esta expresión y se viralizó sin un objetivo en concreto”, opina. Además, asegura que este tipo de contenidos no se pueden usar de cualquier forma. “Hay que saber usar bien un meme porque puedes hacer un ridículo espantoso, yo no me la juego mucho”, bromea.

“Para mí twitter es como un patio de vecinos al que salgo cada día y veo lo que hay, me sumo a las conversaciones, bromeo y también discuto”, explica Cepeda. Además, la tuitera ha publicado dos libros, ‘Perra de Satán, kilo arriba, kilo abajo’ y ¡Es un escándalo!