'Jaja-Halloween' en memes

Parece que Halloween en España no puede celebrarse hasta que no te llega la ya tradicional felicitación de Vanesa, que tras hacerse viral el año pasado se convirtió en Trending Topic el 31 de octubre.

Pero una vez celebrada la fiesta, decidido y lucido el terrorífico disfraz y hecho gala de una gastronomía de miedo, hay mucho de lo que hablar. Si has estado muy ocupado con Halloween y no has prestado atención a las noticias virales de la semana, este resumen está hecho para ti:

Criaturas terribles aparte, hay muchas situaciones de la vida real que dan verdadero miedo. Estas solo son diez de ellas, pero seguro que si piensas un poco se te ocurren muchísimas más.

Si has vaciado calabazas para tus lámparas del mal y conjuros varios y la parte comestible sigue metida en el tupper, aquí tienes cinco recetas para aprovechar los restos que sobren. Y ya que te pones cocinitas, puedes apuntarte también al postre con esta receta de panellets, un dulce tradicional en el día de Todos los Santos.

Por otro lado, el casting de Operación Triunfo ha seguido su curso, y además de unos cuantos desastrOTes, entre los temas escogidos incluso se ha colado el muñeco Pimpón.