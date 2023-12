Estos son los síntomas de gripe, bronquitis y covid que podrían arruinarnos la Nochevieja

La saturación ha vuelto a los centros sanitarios de España por un aumento en las patologías respiratorias, algo que suele ocurrir tras los puentes festivos en esta época del año cuando las personas se reúnen con total relajación. Concretamente, el hospital más grande de Aragón, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza tenía este miércoles a las 9 de la mañana a 12 personas en saturación: cinco en Trauma y siete en boxes. En el Hospital Royo Villanova también había 11 pacientes en saturación a primera hora.

El doctor Luis Miguel García, médico de familia y presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, aboga por la calma. “Que no cunda el pánico, es verdad que hay bronquitis, pero estamos en diciembre, no es algo raro, siempre ha habido. El virus respiratorio sincitial o VRS crea la bronquiolitis entre los niños pequeños; cuando alguien dice que se espera en un aumento del VRS en adultos, traducido al castellano significa que se esperan más catarros”.

García precisa un poco más esta definición. “Claro que cualquier infección vírica respiratoria se puede complicar, pero lo normal en una gripe o catarro fuerte es cuatro días de fiebre con un trancazo y, si puede ser, descansando en casa. Los famosos cuatro días de bajada llegan de manera progresiva, con los picos de fiebre descendiendo poco a poco. Si a partir de cuatro días sigue la fiebre alta o incluso sube hasta los 40 grados, ahí sí hay que preocuparse”.

El doctor García aclara que el tratamiento en todos estos casos es sencillo: paracetamol e ibuprofeno. “No hay más. El antibiótico te lo planteas a partir del cuarto o quinto día, cuando se complica; puedes tener una infección vírica nasal o nasofaríngea. Si tienes la nasal y parece que se ‘baja’ al pecho, no se baja; es una sobreinfección, otro bicho, probablemente una bacteria que afecta a los bronquios. Ahí necesitarás el antibiótico, para combatir esa nueva infección”.

Sospecha de sobreinfección vírica

Las defensas del organismo quedan tocadas con una primera infección. “Imagina que tu dosis infectante llega tras ocho toses con una carga alta de manera normal; al estar bajo de defensas por la otra infección, quizá solo necesitas la mitad de toses y una carga vírica media para una sobreinfección. Llegan las flemas, más fiebre cuando parecía que te ibas recuperando… las inflamaciones de los bronquios pueden llegar por muchas vías; la alérgica necesita corticoides, no antibiótico. Y hace falta algo que desinflame el bronquio, para que ventiles mejor, no se acumule el moco y pase el aire correctamente. También hay otitis ahora, por lo mismo: si hay congestión nasal el oído, que comunica con los senos nasales y la trompa de Eustaquio, no ventila; no se drena el moco, se tapona el oído medio, pierdes audición, te duele la cabeza… no tiene por qué haber infección”.

Los contagios en cenas o comidas esta Navidad

Las frecuencias y el entorno son otro factor clave. “No es lo mismo una persona tosiendo en una habitación de 50 metros cuadrados que 50 personas en una de cinco, por exagerar y ser gráfico al mismo tiempo. Cuando uno está acatarrado y habla expulsa pequeñas partículas que son como balas; siguiendo con la metáfora, la probabilidad de que te alcancen depende del número de balas y de si llevas chaleco o no. Evitarlo al 100% es imposible, pero se pueden reducir las probabilidades mejorando las variables”.

En cuanto a posibles repuntes de covid en las últimas semanas, el doctor García es claro. “Si la gente no se hace el test, no lo sabemos. Alguno que viene con catarro tendrá covid, claro, pero hay que comprobarlo. Si agrupamos los casos respiratorios de las últimas semanas, hay más catarros y gripes, pero toca; puede que sean más agresivos, o puede ser que la población esté más sensible y venga más al médico que antes. Llegar con un catarro de dos días de evolución es algo que antes no pasaba tanto, pero obviamente tenemos muy reciente el trauma del covid, profesionales incluidos; antes resolvíamos algunas saturaciones no muy severas con inhalador y ahora optamos más veces por el oxígeno”.

¿Qué hacer para evitar el contagio de gripe o covid?

García pide cordura. “El que esté malo, que evite juntarse con la gente mayor o inmunodeprimida, o se ponga mascarilla; los pequeños también son vectores de contagio, y no necesariamente de covid o gripe, si anda con moquillo va a propagar algo; y si tienes síntomas, da igual que hayas dado negativo en el test; toma precauciones”.

García no obvia el autoanálisis de sus argumentos. “En 2011 hice guardias en el Infantil y recuerdo días de 300 niños enfermos, también estaba lleno, pero puede ser que haya algo más de complejidad en los contagios, que se curen más despacio, porque los virus también espabilan; no obstante, insisto en que quizá todos nos asustemos más. En 2021 íbamos con mascarilla, nos juntábamos menos y lógicamente hubo muy pocos contagios. En las navidades de 2022 hubo más casos porque la gente se relajó con las mascarillas. Sinceramente, creo que hasta que no pasen cuatro o cinco años no vamos a normalizar todos el comportamiento y el hecho de que el covid está entre nosotros: es el efecto bala, cuidado que el vecino está ingresado y he empezado igual que él, no vaya a ser… estamos traumatizados aún, la gente se queja de que la miran mal en el trabajo cuando tose”.

Síntomas de los virus típicos de invierno: de la gripe al VRS

Como cada otoño e invierno, aumentan los contagios víricos que derivan en catarros, gripes o afecciones respiratorias. Desde hace casi tres años la covid es otro factor en la ecuación, aunque se camina hacia una normalización de su presencia entre nosotros.

Entre los síntomas más comunes de covid destacan la fatiga, tos, dolor de cabeza, fiebre, congestión y secreción nasal, dolores musculares, diarrea, ahogo o pérdida de olfato y gusto. En las últimas subvariantes de ómicron descubiertas se detectaron casos de hipotensión ortostática (un mareo súbito en momentos muy concretos), pérdida de apetito, elevación inusual del ritmo cardiaco, afonía y estornudos. La afonía y la taquicardia no eran síntomas tan frecuentes en las anteriores subvariantes de ómicron.

Entre los síntomas habituales de la gripe, que aparecen incluso a las 24 horas de estar expuesto al contagio, son los escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito., náusea, secreción nasal excesiva y dolor de garganta. Y entre los síntomas más frecuentes del VRS, que suelen aparecer entre cuatro y seis días después de estar expuesto al virus, destacan la congestión nasal y goteo, la tos seca, fiebre (normalmente baja), el dolor de garganta, estornudos, dolor de cabeza. En bebés aparece pérdida de apetito, cansancio, letargo e irritabilidad.