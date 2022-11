Bronquitis o bronquiolitis: síntomas, tratamiento y diferencias

El contagio por virus respiratorios en niños "todavía no ha alcanzado su pico". Así lo aseguró este viernes el gerente del sector sanitario II de Zaragoza, Luis Callén, quien también reconoció que todavía restan jornadas "duras" en la atención de urgencias pediátricas, donde cada día se están atendiendo a más de 200 menores, "muy por encima de la media habitual".

Una gran parte de las consultas atendidas son causadas por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) "que están afectando principalmente a niños de corta edad", que provoca bronquiolitis en el lactante y bronquitis en mayores de dos años.

"El tamaño del bronquio afectado es una de las principales diferencias entre sendas dolencias, además de la edad del paciente. Normalmente en las bronquiolitis el virus produce la inflamación y la necrosis del bronquio que tiene un calibre más fino. Por el contrario, si la infección vírica afecta a las ramificaciones más gruesas, entonces el diagnóstico es claramente de bronquitis", explica Elena Javierre, pediatra y presidenta de la asociación aragonesa de pediatría de Atención Primaria.

"Por concepto la bronquiolitis es el primer episodio de bronquitis en los menores de dos años. Y en cuanto al tratamiento, este es muy similar tanto para una infección como para la otra", asegura la pediatra.

Tratamiento para bronquitis y bronquiolitis

Hidratación, medidas ambientales, "evitando espacios secos y el humo del tabaco" -apunta Javierre, y un control postural "que posibilite al niño a dormir un poquito incorporado para que las secreciones no se acumulen", además de lavados con suero "para mantener las vías respiratorias despejadas, son esenciales", aconseja la doctora.

"En los casos de bronquitis puede ser necesario el uso de medicación inhalada, para lo que se recomiendan los broncodilatadores de acción corta, el famoso Salbutamol", apunta Elena Javierre. "Para la bronquiolitis, en cambio, no se pauta este tratamiento por carecer de eficacia científica demostrada. Por eso, cuando vemos un lactante afectado no recomendamos ni esta medicación, ni tampoco los corticoides", añade la pediatra.

¿Se debe tomar antibiótico por una infección vírica?

La respuesta es no. "No es necesario por ser procesos víricos", confirma Elena Javierre, quien añade que "sí podría haber algún caso de bronquitis complicada o sobreinfectada en el que fuera recomendable hacer uso de tratamiento antibiótico, pero de entrada no se requiere".

En cuanto a los mucolíticos, jarabes para la tos, expectorantes, antitusígenos o antihistamínicos, Javierre no los aconseja puesto "que son fármacos que tampoco tienen evidencia científica demostrada y sí pueden tener efectos adversos", concluye la pediatra.