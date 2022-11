La uci pediátrica del Infantil está llena y las urgencias aumentan por virus respiratorios

Las seis camas de la uci pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza están al completo, lo que ha obligado a derivar este fin de semana a un niño de Alcañiz a Castellón para que pudiera ser tratado. Se suma a otros traslados que se han producido recientemente a Navarra, según confirmaron desde el sindicato CESM Aragón. Y este hecho "puntual", puntualizaron fuentes del centro sanitario, se produce en un momento en el que las urgencias están al alza a consecuencia de "patologías agudas estacionales".

Durante las últimas semanas, los facultativos de emergencias están atendiendo a más de 200 menores al día. Muchos por los referidos virus respiratorios y catarros que están afectando principalmente a niños de corta edad, pero también en el abanico de los de 8 y 9 años. Estas mismas fuentes lo achacan a la eliminación del uso de la mascarilla. Tras dos años con ella y una menor transmisión de estas patologías, ahora se incrementan los contagios. Para hacer frente a esta situación, se ha reforzado el personal de enfermería de urgencias y, aunque se ha intentado, no ha sido posible hacer lo propio con los pediatras debido a la falta de personal en las bolsas de empleo.

El aumento de la presión asistencial entre la población de menor edad no solo lo sufre el Infantil. Según confirmaron fuentes del Hospital Clínico Lozano Blesa, en las últimas semanas el incremento generalizado de infecciones por virus respiratorios está provocando que se superen diariamente el centenar de atenciones en urgencias en esta franja de edad. Por ejemplo, el domingo –último día disponible– fueron 116. No obstante, destacaron que la mayoría no requieren ingreso.

Por su parte, la planta de Pediatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel ha registrado una decena de ingresos, todos ellos por infecciones respiratorias. Fuentes sanitarias señalan que otros años la gripe y los procesos respiratorios se reflejaban en el hospital en periodos distintos, "pero esta vez ha venido todo junto". Por su parte, otras fuentes médicas de Teruel destacaron que los pediatras no dan abasto estos días para atender todos los casos, hasta el punto de que un solo médico puede llegar a ver en una mañana más de 40 pacientes, el 95% de ellos con problemas respiratorios.

Sin mejoras en la uci

"Falta previsión", criticaron desde el sindicato CESM Aragón, ante el nuevo colapso sufrido en la uci pediátrica del Infantil. Se trata del único servicio de este tipo en toda la Comunidad y es el centro de referencia también para La Rioja y la provincia de Soria. En total, cuenta con una población estimada de un millón y medio de pacientes para las apenas seis camas, por lo que no es extraño el traslado de menores a las comunidades limítrofes y viceversa en momentos puntuales.

Sin embargo, esta situación, denuncia CESM Aragón, se produce en las mismas fechas por segundo año consecutivo. Este hecho, recordaron, tuvo lugar durante un pico similar de atenciones a consecuencia de las bronquiolitis y patologías respiratorias, derivadas en muchos casos del virus sincitial. Explicaron que, aunque la necesidad no es constante, sí que falta un plan para asegurar una mayor disponibilidad en este temporada del año.

De hecho, la propia consejera, Sira Repollés, se comprometió en diciembre de 2021 a "revisar las capacidades de la unidad para evitar estos inconvenientes". Desde el Departamento de Sanidad, explicaron que se están estudiando medidas a corto plazo y que en estos momentos se están utilizando todos los recursos posibles, ya que "todas las unidades del hospital están operativas".

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, Ana Marín, denunció que después de un año sigan sin estar disponibles estas camas extra de uci, puesto que además de los traslados, los hospitales periféricos "están teniendo problemas para remitir a los niños al Materno Infantil". Lamentó, asimismo, que el cierre de las urgencias pediátricas del Royo Villanova también está repercutiendo en el número de menores que acuden al Infantil. Por otro lado, Marín criticó que el nuevo pliego de ambulancias "genera inseguridad sanitaria en Teruel" y aseguró que diversos ayuntamientos de la provincia de se han dirigido por escrito a la Consejería de Sanidad para exigir que corrijan esa nueva planificación.

Abierta la negociación

Por su parte, el Departamento de Sanidad tiene previsto reunirse este martes con todos los sindicatos para abordar la situación de la sanidad aragonesa. Una cita que se producirá solo un día antes de la prevista, desde hace más de una semana, con los representantes de los médicos. El encuentro tiene lugar después de que estos últimos hayan reclamado mejoras laborales y retributivas y que, por su parte, las centrales generalistas hayan denunciado que estas cuestiones se deben negociar entre todos y no solo con una parte.