Falta de suministro de amoxicilina para niños en las farmacias de Zaragoza

Los virus respiratorios tan propios de esta época del año están afectando de manera directa a los más pequeños. Bronquitis, laringitis y otitis, entre otras afecciones, han vuelto con ganas a colegios y guarderías que a diario causan bajas de quienes tiene que guardar reposo en sus domicilios.

Afecciones que, en función de los casos y por recomendación de los pediatras, deben seguir un tratamiento para aliviar la sintomatología y evitar que la infección continúe su desarrollo. Uno de los medicamentos que más prescriben los pediatras es la amoxicilina, un antibiótico de la familia de las penicilinas "que para niños se receta normalmente en jarabe", apunta Raquel García, presidenta del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Zaragoza.

Es precisamente este fármaco el que "desde hace aproximadamente dos semanas", confirma García, cuenta con una falta de suministro que "preocupa a los padres". Es el caso del zaragozano Raúl Lobera, que este martes tuvo que visitar cuatro boticas hasta localizar el medicamento recetado por el pediatra de su hija de dos años y medio.

"El médico nos dijo que tomara amoxicilina 250 gramos en el formato de 120 mililitros. Me sorprendió cuando no lo encontré en las dos primeras farmacias a las que fui, donde ya me comentaron que había escasez", cuenta el joven. "Al final, en una de ellas localizaron el fármaco en otra botica y me lo reservaron", explica Lobera.

"En momentos como este, cuando un medicamento cuenta con un suministro irregular, las farmacias de Aragón hacemos uso de una plataforma -FarmaHelp- para evitar, precisamente, el peregrinaje de los pacientes. En dicha app queda constancia, efectivamente, de que la amoxicilina es uno de los productos más demandados en las últimas semanas", afirma Raquel García.

Alternativas a la amoxicilina ante la escasez en el suministro

"La presentación de este medicamento es muy concreta, puesto que suele ser en forma de jarabe. En el caso en el que una farmacia haya agotado sus existencias al no poder ofrecer otros formatos como pastillas por tratarse de pacientes pediátricos, se aconseja al cliente opciones que pueden variar exclusivamente en el tamaño del fármaco", apunta García.

"Es decir, si en la receta se especifica amoxicilina de 250 mg y en la botica cuentan con el mismo principio activo pero de 125 mg se ofrece al afectado", aclara la farmaceútica. "En el caso de que no sea así, se recomienda volver a consultar con su médico para que valore otras opciones para el tratamiento", concluye Raquel García.