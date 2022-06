Las farmacias aragonesas tienen problemas en estos momentos para el suministro de 502 medicamentos

Las farmacias tienen dificultades para suministrar 502 medicamentos en estos momentos. Los profesionales de Aragón aclaran que en la mayoría de los casos hay una alternativa, por lo que no supone un inconveniente para los ciudadanos, aunque se observa un incremento de las alertas de desabastecimiento en los últimos años. De hecho, si en septiembre de 2018 eran 376 los medicamentos con problemas de suministro que publicaba la Agencia Española de Medicamentos, en octubre de 2021 ya eran 466. Hay que tener en cuenta, además, que hay 15.139 fármacos autorizados y 32.599 presentaciones diferentes.

La Agencia Española de Medicamentos publica en su web el listado de fármacos con problemas de suministro activos, una información que se actualiza prácticamente a diario según los avisos que recibe de las autoridades sanitarias de las de las comunidades autónomas o de los titulares de la autorización de comercialización del medicamento. En el listado figura la fecha de inicio prevista para el problema y la de finalización. Un problema de suministro, según figura en la web, es una situación en la que las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional o local. Suelen ser debidos a problemas en la fabricación o distribución del medicamento.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Aragón explican que «los medicamentos con problemas de suministro son continuos, de hecho el listado de la Agencia Española de Medicamentos con problemas de abastecimiento oscila entre 400 y 500 medicamentos». Pero en la mayoría de los casos, el paciente no llega a notar estos desabastecimientos porque el farmacéutico le dispensa otro medicamento con el mismo principio activo y con la misma vía de administración.

Aunque no es un problema sanitario porque hay alternativas a los medicamentos desabastecidos -añaden-, sí supone una incomodidad para los pacientes en aquellos casos que no pueden sustituir la medicación y el paciente debe volver al médico o al especialista para que le receten otro medicamento. Las farmacias de Zaragoza han trasladado al Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos (Cismed) que en la última semana se han detectado problemas de suministro con 30 fármacos sobre todo.

De ese listado, además, hay cuatro que no los puede sustituir el farmacéutico. Eso significa que el paciente tiene que volver a su médico de Familia o al especialista para que le pongo otro tratamiento. En concreto, estos medicamentos son el Condrosan y el Droglican, indicados para las articulaciones o ligamentos; el Flutiform, un inhalador para el asma o EPOC; y Varidasa, un antitrombótico para mejorar la circulación. En la lista figura, además, Antalgin, Efferalgan, Primperan, Duphalac, Trankimazin, Bactroban Nasal, Atozet, Sumial, Augmentine, Bisolvon Antitusivo Compositum o Fluidasa.

¿Y cuál es el por qué del desabastecimiento? Las causas son variadas. Desde concentración de la producción del principio activo en una sola planta o problemas en la fabricación de medicamentos a la escasez de materia prima, políticas de precios de medicamentos o incremento puntual de la demanda.

Seguimiento en tiempo real

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza informaron de que en 2016 se puso en marcha el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos, una plataforma del Consejo General de Colegios para hacer un seguimiento en tiempo real de los desabastecimientos.

Así, los Colegios oficiales recogen la información que faciliten las farmacias adheridas (en Zaragoza participan 251), sobre los medicamentos que tienen dificultades de distribución. Es importante disponer de los datos necesarios para hacer un diagnóstico de qué fármacos dan faltas con más frecuencia y qué laboratorios, lo que permite tomar decisiones cuanto antes y evitar así disminuir el impacto. En los casos más extremos, los profesionales tienen la opción de solicitarlo como medicamento extranjero a los servicios de farmacia de los hospitales; o bien, si no hay otra alternativa, pedir permiso a la Consejería de Sanidad para que autorice la realización del medicamento desabastecido como fórmula magistral.