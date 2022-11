Vacuna de la meningitis B gratuita: “Es una buena noticia pero se tenía que haber hecho antes”

Los bebés que tengan que vacunarse a lo largo de 2023 de meningitis B podrán hacerlo de manera gratuita conforme se vaya implantando su inoculación en cada uno de los centros de salud aragoneses. La Comisión de Salud Pública aprobó este jueves el calendario de vacunación para el próximo año incluyendo la recomendación de vacunar “de forma sistemática a la población infantil frente a la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B -meningitis B- con la vacuna 4CMen B -conocida como Bexero- debido a la gravedad y secuelas de esta enfermedad”.

De esta manera, se incluye en el calendario de vacunación la inmunización de todos los niños de manera gratuita, ya que hasta ahora era una vacuna de pago en la mayoría de las comunidades. Solo Cataluña, Castilla-León, Canarias y Andalucía la incluían ya en sus sistemas públicos de salud. El resto de territorios la irán incorporando antes de fin de 2024. El Servicio Público de Salud de Aragón ha confirmado que la inclusión de esta vacuna en el calendario se producirá a lo largo de 2023.

Se trata de una buena noticia que han celebrado familias y sanitarios. “Me parece muy importante que vacunas tan relevantes como la de la meningitis entren en el calendario de vacunación porque creo que deben ser accesibles a todas las personas”, dice Beatriz Melús, embarazada de 3 meses. “Con mi primera hija la tuvimos que pagar y con el futuro bebé que está en camino no teníamos dudas de que también se la íbamos a poner. Es un gran beneficio que la incluyan en el calendario porque así ese gasto nos lo evitamos”, afirma esta madre zaragozana. “Estamos contentos, por nosotros y por todas las personas que no se la ponían a sus hijos por no poder pagarla cuando es algo tan importante y fundamental” asevera Melús.

Una vacuna costosa no apta para todos los bolsillos

“Es una vacuna que tiene una buena aceptación entre las familias, a pesar de que es de pago y bastante costosa, pero crea desigualdades porque no todas las familias pueden costearla. Su inclusión en el calendario es una manera de que llegue a toda la población”, celebra Teresa Tolosana, enfermera en el Centro de Salud Arrabal y presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza. “Muchas familias hacen un gran esfuerzo para comprarla y se privan de otras cosas porque saben que es importante para sus hijos, aunque siempre existe personas más vulnerables que no pueden financiarla”, añade Tolosana.

En la misma línea está Carmen Soteras, farmacéutica. “Son vacunas caras pero las familias están concienciadas y hacen un esfuerzo para comprarlas. Es una prioridad para ellos, por eso considero que su inclusión en el calendario es una medida positiva para la sociedad”, explica esta farmacéutica.

En la actualidad, esta vacuna se pone en tres dosis, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses. Cada una de las dosis cuesta en la farmacia 106 euros, por lo que su inoculación cuesta en total, 318 euros por niño. El esfuerzo aumenta con gemelos o mellizos donde el un gasto se eleva a 636 euros. Y en el caso de una familia numerosas con tres hijos, el coste de esta vacuna se sitúa en los 954 euros. Su inclusión en el calendario evitará a las familias gastos tan elevados como estos y, aunque positiva, la media genera dudas y alguna crítica entre las familias.

Tarde y sin fecha concreta para su inclusión

Montse Rodríguez, madre de 3 hijos -dos niños de 7 y 3 años y un bebé de 6 meses- no las tiene todas consigo. “De momento ya hemos tenido que pagar las dos primeras dosis de la vacuna del bebé, a los 2 y a los 4 meses”, dice. “No sé si para junio, que es cuando le toca la tercera dosis, se habrá incluido ya en el calendario. Nosotros ya nos hemos hecho a la idea de tener que pagarla”, asegura Rodríguez y critica que en otras comunidades la vacuna de la meningitis B sea gratuita desde hace tiempo. “Cuando me enteré por una amiga que vive en Cataluña que no había tenido que pagar nada por vacunar a su hijo con Bexero me enfadé bastante”, asegura esta madre de familia numerosa.

“Celebramos esta noticia, sin embargo se tenía que haber hecho antes”, dice María Labuena, madre de tres niñas. “Como padres hacemos lo imposible para que a nuestros hijos no les pase nada malo, aunque suponga un esfuerzo económico. Hace años que se vende y que los pediatras la recomiendan. ¿Por qué no se ha incluido con anterioridad?”, se pregunta esta madre zaragozana. “En nuestro caso, con tres niñas pequeñas, el coste de la vacuna se ha multiplicado por tres. Son casi 1.000 euros”, constata Labuena.

Araceli Nadal, madre primeriza de un bebé de 7 meses, ahonda en esta cuestión. A su hijo ya le han administrado las dos primeras dosis pagando y quedaría la tercera dosis que le toca en 2023. “Me parece siempre un acierto incluir en el calendario oficial cualquier vacuna que garantice una mayor protección del niño frente a enfermedades contagiosas, pero echo de menos mayor información por parte del Ministerio de Sanidad sobre las razones a las que obedecen estos cambios de criterio. ¿Por qué se prioriza ahora y hace unos meses no?”, se pregunta.

Vacunas infantiles que se quedan fuera del calendario

Junto con la inclusión de la vacuna de la meningitis B, Sanidad ha ampliado también la vacuna del virus del papiloma humano a los niños a partir de los 12 años, que ya se venía inoculando en las niñas.

Sin embargo, se quedan fuera del calendario de vacunación por ahora la vacuna frente al meningococo ACWY, otra variante de meningitis y la vacuna del rotavirus para lactantes, que continuarán siendo de pago. Teresa Tolosana, presidenta del colegio de enfermería de Zaragoza, cree que ambas “serán las próximas que entrarán a formar parte del calendario de vacunación pero aún habrá que darles tiempo”, afirma la enfermera.

En Aragón, de los 270 casos notificados en los últimos 21 años, el serogrupo predominante fue el B con 125 casos, seguido del C. Según explica el Ministerio de Sanidad, "la meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia".

Así mismo, según la Asociación Española de Pediatría (AEP), el agente causante, el meningococo, "es una bacteria causante de infecciones poco frecuentes pero muy graves, como meningitis y sepsis -infección de la sangre- que pueden dejar secuelas importantes e incluso conducir a la muerte en aproximadamente 1 de cada 10 casos. Aunque esta bacteria puede infectar a personas de cualquier edad, los casos son más frecuentes en niños pequeños especialmente y en adolescentes".