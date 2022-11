Cada cuánto tiempo se puede alternar el paracetamol con el ibuprofeno y los efectos secundarios

El paracetamol y el ibuprofeno son dos recursos muy habituales en las casas españolas para aliviar los dolores e inflamaciones. Aunque son medicamentos que precisan de receta médica si se exceden las dosis normales, la percepción sobre ellos es tan natural que se corre el riesgo de no administrarlos correctamente, ya sea por usarlos para lo que no se debe o por descuidar las dosis correctas.

La subida de casos de bronquitis y bronquiolitis en las últimas semanas -incluyendo la variedad infantil- además del repunte de covid ha hecho que mucha gente se plantee la conveniencia de alternar ambos medicamentos para minimizar los síntomas. El doctor José Antonio Sánchez Tirado, con raíces en la localidad zaragozana de Moyuela, anestesista y responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS), explica que esa alternancia es posible si se hace con orden. “Cuando hay fiebre, ambos están indicados, pero el antibiótico es el que cura la bronquiolitis.

Cómo alterar el paracetamol y el ibuprofeno

El paracetamol y el ibuprofeno se suelen alternar cuando no llega el intervalo horario para repetir el paracetamol; cuando es cada seis horas y la fiebre comienza a subir a las cuatro, se usa ibuprofeno u otro antiinflamatorio para no abusar del paracetamol. Con los niños se suele usar más el ibuprofeno”.

La alternancia no tiene reglas concretas, según aclara Sánchez. “Si el problema principal es el dolor se suele comenzar con el antiinflamatorio, el ibuprofeno. Cuando se queda corto temporalmente, se recurre al paracetamol. La alternancia con tomas cada seis horas suele cubrir bien el tratamiento todo el día. Incluso en momentos determinados se podrían tomar casi juntos, el uno apenas una hora después del otro, aunque luego hay que respetar los intervalos; si el ibuprofeno se da cada ocho horas y el paracetamol cada seis u ocho, hay que mantener esa cadencia”.

En cuanto a las dosis máximas recomendadas al día, y siempre que los dolores no sean intensos o crónicos, lo mejor es recurrir al paracetamol de 650 miligramos, y no sobrepasar nunca los cuatro gramos diarios. El ibuprofeno indicado para el común de la población es el de 400 miligramos. También hay que estar al tanto de las contraindicaciones o alergias experimentadas por cada paciente, que su médico debe conocer, a la hora de recomendar uno u otro. El paciente también debe avisar de ese particular si el profesional que le asiste no le trata habitualmente.

Diferencias entre ibuprofeno y paracetamol: qué tomar para el dolor de cabeza o el dolor de garganta

Hay cosas claras. Por ejemplo, con una insuficiencia renal hay que optar por el paracetamol, y si la insuficiencia es hepática, por el ibuprofeno. Para el dolor de garganta o una infección de orina, mejor el ibuprofeno u otro medicamento contra la inflamación, por haber una relación clara. Con la fiebre ocurre lo mismo; el paracetamol es la mejor opción, si no se tienen problemas renales.

Lo mismo ocurre con el dolor muscular, aunque el paracetamol también puede usarse. “Más allá de que un comprimido particular irrite el estómago, la gente suele asociar los problemas derivados de tomar pastillas a la ingesta oral. No es así; los efectos son los mismos, independientemente de la forma de administrar el medicamento. El paracetamol es el menos gastrolesivo”, explica el doctor Sánchez.

Efectos secundarios del paracetamol y el ibuprofeno

Los dos productos tienen efectos secundarios, aunque la mayoría no son graves en uso puntual. “Los más comunes llegan en tratamientos continuados, y en el ibuprofeno se centran sobre todo en el aumento de la tensión arterial, la posible aparición de una insuficiencia renal, el dolor epigástrico, insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de sagrado y hemorragias digestivas en concreto. El paracetamol tiene menos efectos secundarios, pero sí está contraindicado en casos de insuficiencia hepática, sobre todo en casos graves o, directamente, cirrosis”.

Además del ibuprofeno y el paracetamol, el nolotil es otro medicamento indicado en estos casos de paliativo del dolor. En cuanto a los antiinflamatorios, el ketorolaco, el diclofenaco en casos de dolor lumbar o por traumatismos, el naproxeno… todos ellos también se usan bastante.