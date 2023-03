Falsos mitos que rodean a las autolesiones y cómo prevenir estas conductas no saludables

Los expertos advierten de que las autolesiones están creciendo "exponencialmente" en todas las edades, y como en tantos otros temas relacionados con la salud mental, hay una serie de mitos que conviene desterrar para poder abordar este problema y ayudar a quien lo padece.

"En consulta estamos viendo casos más graves y además en gente también más joven. Ya no es el típico adolescente de 15 años, sino que estamos detectando conductas de este tipo en las últimas etapas de la educación Primaria", advierte Pilar Cutando, psicóloga infantojuvenil de Asapme. Junto a la psiquiatra Isabel Irigoyen y el también psicólogo y profesor Eduardo Fonseca, participó este miércoles en la conferencia 'El dolor y las heridas que sí se ven', en el marco del ciclo 'Salud mental infantojuvenil Asapme'.

Con el objetivo de ayudar a las familias y combatir el estigma que rodea a este tipo de conductas, ambas profesionales zaragozanas inciden en los falsos mitos que rodean a las autolesiones y ofrecen también algunos consejos para evitar que se produzcan, dando herramientas a jóvenes y adultos.

Mitos sobre las autolesiones y cómo tratar el tema

-Solo las mujeres se autolesionan (FALSO). "Suele verse en mujeres, pero no únicamente. Se asocia al periodo de crisis en la adolescencia, pero estamos viendo autolesiones en niños muy pequeños y en adultos. Personas que nunca se habían autolesionado previamente y han utilizado esta herramienta para manejar su malestar emocional y adaptarse al sufrimiento que llevan", explica la psiquiatra Isabel Irigoyen.

-Solo ocurren en la etapa adolescente (FALSO). Aunque se asocia al periodo de crisis en la adolescencia, esta conducta está presente en todas las edades. "Este mito deja también fuera a personas mayores de 65 años. Hay estudios que prueban que los adultos también se autolesionan y suelen ser más graves o cruentas", advierte Irigoyen.

-Lo hacen para llamar la atención, y son personas manipuladoras (FALSO). Este -coinciden las expertas- es uno de los mitos más comunes que rodean a las autolesiones: "que solamente lo hacen para llamar la atención o que les hagan caso, y no es así", puntualiza Irigoyen. "Las autolesiones cumplen una función y tienen un por qué: regular las emociones de una manera desadaptativa. Lo hacen para aliviar ese dolor emocional a través de un dolor físico que les sirve de distracción. Y a través de este método, ellos sienten también una falsa sensación de control: que están sabiendo gestionar su malestar, aunque de una manera muy poco adaptativa", añade Cutando. Los expertos descartan, por tanto, que se trate de una "llamada de atención" y aseguran que en la gran mayoría es porque hay un malestar importante detrás. "Desde mi experiencia, lo que veo es un sufrimiento psíquico que no se sabe canalizar y estas conductas no saludables eclipsan por unos momentos la angustia y el daño emocional", describen ambas profesionales.

-Suelen ser intentos de suicidio fallidos (FALSO). Aunque pueda haber una cierta conexión entre ambas conductas, no tiene por qué ser siempre así. Irigoyen pone un ejemplo práctico: "Es como si tienes úlcera de estómago o ardor. No todas las úlceras cursan con ardor. Una autolesión es cuando te haces daño sin buscar la muerte. Puedes hacerte mucho daño, pero no con la intención de terminar con tu vida. Aunque las personas que se autolesionan pueden tener más riesgo de suicidio, la gran mayoría no...", puntualiza esta psiquiatra.

-Todo el que se lesiona tiene una enfermedad mental (FALSO). Las autolesiones se pueden dar con y sin enfermedades mentales. "Hay cuadros biológicos en los que determinadas alteraciones cerebrales o genéticas pueden cursar con autolesiones, como el síndrome de Asperger, el autismo… Por eso es tan importante cuando viene un trauma, del tipo que sea, mujeres con abusos sexuales, etc. en los que la autolesión es la manera que tienen de conectar con su cuerpo, con la rabia que les produce, no generalizar, no banalizar, tratar de tener una actitud comprensiva y ver qué hay detrás", aconseja Irigoyen.

-No hay tratamiento de ningún tipo (FALSO). El mejor tratamiento, antes de pedir ayuda, es la prevención: conseguir herramientas para aliviar el malestar emocional que sufrimos sin recurrir a conductas de este tipo. "Igual que nos estamos cuidando a otros niveles, de alimentación, de sueño, de ejercicio físico… hay otras formas que tendremos que hacer por favorecer, y en este sentido hay muchas cosas que se pueden hacer", subraya Irigoyen.

Una aproximación "tranquila y comprensiva" para ver de qué forma ayudar. Es importante, a juicio de esta psiquiatra, que si los padres o un familiar de la persona afectada detectan un caso de este tipo muestren empatía. "De entrada, hablar ya ayuda, y todos podemos hacer cosas para mejorar nuestra salud mental", defiende esta doctora, que insta a buscar ayuda profesional si la situación no revierte. Alejarte de las relaciones tóxicas. Los expertos ponen también el foco en las relaciones personales, otro factor importante a tener en cuenta, como lo es también tener "una visión de los valores que puedan ser de familia, y que abarquen mas allá del individualismo, del hedonismo; que impliquen el cuidado del otro, que también ayuda a sentirte bien, el ejercer la gratitud cada día…", afirma. El ejercicio físico también ayuda a canalizar el malestar emocional y la ansiedad, y aconsejan también entrenamientos en relajación y resolución de problemas. Por último, estas profesionales recomiendan tener una buena gestión del tiempo libre y reducir el uso de las pantallas, que en muchos casos han contribuido a un mayor aislamiento del individuo dentro de su propia casa. "Hay gente enganchadísima horas y horas... Puede parecer una tontada, pero si las familias pudieran disponer cada día de media horita para estar sin ninguna interferencia, por ejemplo, desayunando, comiendo o cenando. Poder compartir ese rato con el móvil fuera de la mesa, sin nada que distorsione (ni tele ni radio detrás) para poder hablar de cómo ha ido el día o cómo te va a ir hoy el examen, sería magnífico. Son solo 20 minutos a la vez que desayunas o que cenas y que pueden ser terapéuticos", insiste Irigoyen, que aboga por encontrar un "momento de conexión" en los hogares que permita en un momento dado "detectar una conducta de este tipo o indagar y facilitar" que si hay un problema se comente. Pero la realidad hoy en día es muy distinta... "Vemos que muchas familias hacen todas las comidas cada uno en su habitación, delante de una pantalla, o comen con el móvil encima de la mesa. A veces es el padre el primero que dice: '¡calla, que estoy escuchando el telediario!', y ya no se genera ese clima… Por eso, si se hace prevención y se aprende desde niños lo que ahora se llaman competencias emocionales, si se potencia la educación emocional tanto desde los espacios de formación clásicos o no clásicos, como el deporte y las extraescolares, y la familia, lógicamente ganaríamos mucho en salud mental", concluye esta psiquiatra.