Para qué sirve el Voltarén: en pastillas o en crema, y sus efectos secundarios

Los antiinflamatorios son un recurso común a la hora de buscar alivio para el dolor y, naturalmente, bajar la inflamación sobrevenida por un esfuerzo, una enfermedad, infección, lesión deportiva, picadura de insecto o cualquier otro motivo. Ante esa situación, uno de los medicamentos a los que suelen acudir con más frecuencia los españoles es el Voltarén; como ocurre con cualquier fármaco, es bueno conocer sus aplicaciones preferenciales, posibles efectos secundarios, posología y dosis adecuadas, y no administrarlo a la ligera.

El doctor José Antonio Sánchez Tirado, con raíces en la localidad zaragozana de Moyuela, anestesista y responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS), arroja un poco de luz sobre el Voltarén. “Es un antiinflamatorio muy común, efectivamente, como el Ibuprofeno o el Enantyum. Su principio activo es el diclofenaco, y también tiene facultades analgésicas, para aliviar el dolor, y antipiréticas, para bajar la fiebre”.

Voltarén en crema, pastillas o supositorios

El Voltarén se ha administrado tradicionalmente mucho en crema, pero la crema ya no está en el Sistema de Salud. “No -explica Sánchez- porque no ha demostrado efectividad suficiente para el dolor. Otra cosa es que la gente le tiene mucha fe. El efecto antiinflamatorio se produce cuando llega a la zona inflamada una concentración suficiente a través de la sangre. La absorción a través de la piel no es comparable, el efecto no es mucho en cuanto al dolor. También se administra en supositorio, por vía rectal, más funcional que las pastillas porque no hay riesgo de que se metabolice en el hígado, y queda por tanto más concentración al pasar a la sangre. Sí es menos eficaz que la intramuscular, porque la absorción es más errática; depende de la vascularización de cada persona en esa zona”.

El fármaco es muy eficaz contra la inflamación. “Sí, como las otras opciones. Sin embargo, para las urgencias no es el más recomendable, ya que el Voltarén no se debe administrar por vía intravenosa, ya que no está en ficha técnica. La intravenosa es más rápida en cuanto a eficacia. Sí se administra por vía intramuscular. El Enantyum, por ejemplo, admite ambas posibilidades. También hay que tener en cuenta que las personas tenemos susceptibilidades diferentes a los fármacos; es bueno que la gente sepa qué le ha ido mejor tradicionalmente a la hora de elegir uno u otro”.

Cómo tomar Voltarén y los efectos secundarios

En pastillas, el Voltarén se toma cada 8-12 horas, con una duración máxima de 15 días. Superar esa duración puede ser gastrolesivo y dañar el estómago, o provocar úlceras y ardores. También subir la tensión arterial, o afectar a la función renal; además, exceptuando lo del estómago, son consecuencias asintomáticas de estar varios días tomando antiinflamatorios. “Son las consecuencias más graves de abusar con los antiinflamatorios -explica Tirado- y obviamente los pacientes hipertensos, coronarios o con afecciones nefrológicas deben tener más cuidado”.

El Voltarén en pastillas es siempre con receta; inyectado es en urgencias. “Se emplea para una lumbalgia o un cólico renal, por ejemplo, aunque para esto último se suele usar algo más fuerte”, apunta Sánchez Tirado.

¿Voltarén o ibuprofeno?

El galeno del Miguel Servet es claro al respecto. “Son muy similares. El Voltarén, por ejemplo, se recomienda más para la lumbalgia; el ibuprofeno es más antipirético, se usa más para resfriados, inflamaciones de garganta... lo que no debe hacerse nunca es tomar dos antiinflamatarios a la vez: o uno, u otro. Luego es verdad que cada médico tiene sus preferidos; usamos más el Enantyum, normalmente, pero si una persona nos dice que le va mejor el Voltarén, vamos con Voltarén, porque funciona muy bien para todo lo que hemos hablado”.

El Voltarén también es muy válido para uso puntual, como los demás antiinflamatorios. “Así es, siempre respetando las horas y las dosis; en el abuso está el problema, hay quienes se los toman como churros, y eso deja huella, aunque siempre hay alguien a quien no le afecta; eso sí, lo frecuente es que haya consecuencias de ese uso indebido”, concluye Sánchez Tirado.