Para qué sirve el lorazepam y sus efectos secundarios: ojo con la dosis y el consumo

Las benzodiacepinas son una familia de principios activos que tienen determinados efectos, principalmente ansiolíticos. Los más conocidos y empleados en España son el lorazepam (su nombre comercial más conocido es el Orfidal), diazepam (Valium), el bromazepam (Lexatín) y alprazolam (Tranquimazín). Aparte de emplearse para combatir la ansiedad, también se emplean como hipnóticos (para ayudar a conciliar el sueño) y relajantes musculares.

El lorazepam y el bromazepam, los más usados en Aragón

El doctor Luis Gimeno Feliu, médico de familia en el Centro de Salud de San Pablo de Zaragoza, explica que “para la ansiedad se usan más en Aragón el lorazepam y el bromazepam. La acción es un poco más rápida en el primero, que tiene una ventaja sobre el resto de las benzodiacepinas: se puede poner bajo la lengua y se absorbe más rápido. En el caso de un ataque de ansiedad, cuando se requiere una acción directa, es la mejor idea porque actúa en poco más de cinco minutos, aunque normalmente se usa como tratamiento de fondo”.

Potencia y dosis correctas del lorazepam

El lorazepam es también algo más potente que el bromazepam. “Un miligramo de lorazepam es el equivalente a entre 3 y 6 de bromazepam. Si quieres empezar por algo muy suave en gente que no ha tomado nunca nada similar, se empieza por la toma más baja de bromazepam, que se presenta en dosis de 1,5, 3 y 6 miligramos. Ambos fármacos se usan tres veces al día de mantenimiento”.

Efectos secundarios más comunes del lorazepam y cuándo dura su efecto

Gimeno aclara sobre el Orfidal y el Lexatín que no deben tomarse juntos, porque son para lo mismo. En cuanto a los efectos secundarios, ambos pueden provocar cansancio o mareos. “Si se excede la dosis, la persona parece dopada, habla con dificultad… esos efectos se acentúan además con la edad. El lorazepam se usa mucho en dosis única por la noche, para dormir tranquilos, porque su efecto dura unas ocho horas. El bromazepam dura entre 10 y 12 horas”.

Para suspender las benzodiacepinas, como crean adicción, hay que buscar supervisión médica. “El descenso debe ser lento, a lo largo de uno o dos meses; se van cortando dosis y tomas poco a poco, cada cuatro o cinco días, en el caso de que tomes varias al día. Si es solo una toma, se acortaría ese tiempo a las dos semanas. Hay quien lo hace radicalmente, pero no es lo aconsejable”.

Ojo con la dependencia al lorazepam

Todas las benzodiacepinas crean dependencia con cierta rapidez. “Deben usarse un máximo de 15 días, un mes a lo sumo -explica Gimeno- y, por desgracia, en España somos los máximos consumidores de Europa. El ideal en todos los casos de benzodiacepinas es un uso corto y ocasional y, por desgracia, en España se usan de una manera indiscriminada y peligrosa. A largo plazo, además, el uso de cualquier benzodiacepina provoca que llegue antes la pérdida de memoria, los despistes o las pérdidas de equilibrio”.

Las benzodiacepinas son muy seguras en el corto plazo, pero el tema de la dependencia no es ninguna minucia. “Una de mis principales luchas con los pacientes es retirarlas a tiempo; porque cuanto más tiempo las toman, más dependencia tienen".

Lorazepam y diazepam

El diazepam fue la primera benzodiacepina sintetizada, la más famosa en los años iniciales de su uso; se utiliza mucho en medicina deportiva por su rasgo de relajante muscular, pero también está muy presente en temas de ansiedad. No se administra colocándolo debajo de la lengua.

Cuando se requiere un tratamiento más largo, lo indicado es combinar la psicoterapia con antidepresivos, que también trabajan bien con la ansiedad crónica. “El antidepresivo -apunta Gimeno- tarda varias semanas en hacer efecto, por lo que en un tratamiento largo se puede empezar por el ansiolítico, combinarlo con el inicio de la toma de antidepresivo y luego soltar el ansiolítico”.

"Muchos consumos de ansiolíticos son debidos a un problema social, y habría que tratarlos con respuestas sociales, no farmacológicas, ni siquiera psicoterapéuticas"

Consumo de antidepresivos y ansiolíticos

En los años 50, los barbitúricos fueron los primeros fármacos eficaces para tratar la ansiedad, pero en sobredosis mataban con mucha facilidad. Las benzodiacepinas son mucho más seguras, pero precisamente por eso se usan muchas veces de manera inapropiada. “Por otro lado -apunta Gimeno- hay una premura grande en atención primaria por la falta de personal, y retrasos considerables en las consultas de salud mental; eso lleva al paciente al recurso fácil. Muchos consumos de ansiolíticos son debidos a un problema social, y habría que tratarlos con respuestas sociales, no farmacológicas, ni siquiera psicoterapéuticas. No es raro, por ejemplo, que con la pandemia hayamos visto más consumo de antidepresivos y ansiolíticos”.

¿Se puede tomar lorazepam junto con melatonina para dormir?

Mucha gente con problemas para dormir se pregunta si resulta útil y seguro combinar el lorazepam con la melatonina. “Sobre la melatonina -apunta el doctor Gimeno- no acabamos de tener estudios que demuestren claramente su eficacia en este sentido. Por eso se compra sin receta; actúa en el cerebro, desde luego, pero no hay nada demostrado en la práctica sobre su eficacia contra el insomnio. De todos modos, obligar al cuerpo a dormir no es saludable, de no ser algo severo; cada persona y edad tiene sus tiempos”.

¿El lorazepam engorda? ¿Se puede tomar en el embarazo?

Los ansiolíticos no alteran el apetito. “Sí es cierto -explica Gimeno- que mucha gente con ansiedad engorda porque se la quita comiendo. Para las embarazadas no se recomiendan los ansiolíticos, porque podrían provocar malformaciones en el feto, sobre todo en los primeros meses. Y mucho cuidado con mezclarlos con alcohol; aumentan los efectos secundarios, al ser depresores del sistema nervioso central”.