¿Puedo contagiarme o contagiar a otros cuando me vacune contra el coronavirus?

Las vacunas contra la expansión del coronavirus que causa la covid-19 han demostrado su eficacia en la reducción sensible de contagios. No obstante, permanece la duda sobre su eficacia, tanto para la prevención del contagio como para evitar la transmisión del virus. Con la primera variable hay más certezas de éxito, pero la segunda aún arroja muchas dudas. Por ejemplo, el laboratorio de inmunoterapia de la universidad israelí de Bar-llan confirma que las vacunas previenen la covid-19 sintomática y grave, pero no hay un 100% de seguridad con los asintomáticos, que transmiten más de la mitad de los casos.

La vacuna ideal es la que genera una inmunidad esterilizante; eso supone que el sistema inmunitario es capaz de impedir que un patógeno, incluidos los virus, se replique en el organismo. Ese nivel de eficacia no es fácil de conseguir, por lo que la recomendación de los investigadores para quienes hayan recibido ya la vacuna es que sigan siendo precavidos. Hay otra razón de carácter biológico: la vacuna se administra por vía intramuscular y genera anticuerpos IgG en la sangre y otros fluidos, pero el virus entra por el sistema respiratorio, donde mandan los anticuerpos IgA. Mientras no esté vacunado todo el mundo, por ejemplo, las personas inmunodeprimidas son más susceptibles de contraer la enfermedad, aunque estén vacunadas.

Pruebas esperanzadoras

Un informe del Sheba Medical Centre, el hospital más grande de Israel, y publicado por la revista médica ‘Lancet’, descubrió que entre más de 7.000 trabajadores sanitarios que recibieron su primera dosis de la vacuna de Pfizer en enero, se produjo una reducción del 75% de los casos de coronavirus en un plazo de 15 a 28 días. Lo mismo ocurre con Moderna; los creadores de esta vacuna observaron una disminución del 65% en la cantidad de infecciones asintomáticas registradas entre quienes se inyectaron las dosis. Por su parte, la Universidad de Oxford también barajó cifras significativas de reducción de infecciones con la de Astra Zeneca, superiores al 50%. Es decir, que la primera dosis ya es muy eficaz en la prevención, aunque no sea hasta la administración de la segunda dosis cuando la eficacia sea prácticamente plena.

En cuanto a la carga viral, todavía se desconoce el efecto de la vacunación sobre esta variable, aunque los primeros estudios realizados igualmente en Israel hablan de una carga viral cuatro veces menor entre las infecciones que se producen entre 12 y 28 días después de la primera dosis de la vacuna. Ello implica una menor posibilidad de que esas personas propaguen el virus que portan.

Últimas noticias sobre el coronavirus.