Test de antígeno para autodiagnóstico: precios, cuándo debo hacérmelo y fiabilidad

Hace poco más de un año nadie había oído hablar de los tipos de test de diagnóstico, y actualmente toda la población es conocedora de su existencia. Las búsquedas en Google sobre la eficacia de estas pruebas, su fiabilidad, cuál es la mejor o cuánto tardan en saberse sus resultados se han incrementado en el último año, dada la preocupación por saber cuanto antes si se está contagiado. Cada test de diagnóstico de la covid-19 tiene una tipología y aplicación diferentes, en función de su objetivo concreto. Podemos distinguir entre los test que nos informan sobre si existe infección en el momento de realizar la prueba (PCR, antígenos o antígenos para autodiagnóstico) y aquellos que nos informan de la respuesta inmune frente al virus (test de anticuerpos).

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció la semana pasada que se va a autorizar la venta en farmacias sin prescripción médica de los test de autodiagnóstico de la covid-19, con el objetivo de facilitar la identificación de los positivos sospechosos y poder así tomar medidas ante la progresión de la pandemia. Esta liberación de la venta de test podría disparar las compras de estos productos este verano.

Precios de los test de autodiagnóstico

Aunque son muchas las voces que piensan que estos test de autodiagnóstico de antígenos para detectar la covid-19 deberían ser prácticamente gratis por la situación extraordinaria que se vive actualmente, por ahora no va a ser así. No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que, aunque no serán sufragados por la Seguridad Social, el Gobierno trabajará para que tengan un precio "asequible". Se prevé que cuesten unos 10 o 15 euros.

Cuándo debo o puedo someterme al test de antígeno de autodiagnóstico

No será necesaria la intervención de un profesional sanitario para realizarse la prueba, lo que reducirá la presión asistencial en los centros de salud. Según la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS), conviene seguir minuciosamente las instrucciones de uso del fabricante y hacerse el test durante los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido.

Se debe tener en cuenta la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja.

Si el resultado es positivo aparecerán dos líneas horizontales de color: la línea de test (T) y la línea de control (C) y si es negativo aparecerá una única línea horizontal de color: la línea de control (C).

Es un test rápido con lo que el resultado de la prueba se obtiene en unos 15 minutos aproximadamente.

Fiabilidad de los test antígenos para autodiagnóstico

Hay que tener en cuenta que si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y se debe repetir. El inconveniente de este tipo de test es que no es tan sensible como la PCR. Según la AEMPS, para conocer la fiabilidad de un test, debes consultar los niveles de sensibilidad y especificidad en las instrucciones de uso. Los test serán más fiables cuanto más altos sean estos valores. La Unión Europea recomienda utilizar test con un mínimo de especificidad del 97 % y sensibilidad del 90 %.

Hay que recordar que estos test son de venta exclusiva en farmacias, por lo que no se debe adquirir a través de otros canales. Puedes identificar un test de autodiagnóstico porque tanto en el etiquetado como en las instrucciones de uso consta el organismo notificado que lo ha evaluado, con sus dígitos de identificación, junto al marcado CE.

