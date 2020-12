¿Qué test del coronavirus hacerme antes de Navidad?: ventajas e inconvenientes

Ante la inminencia de los desplazamientos por reunificación familiar en las fechas navideñas, existe una preocupación creciente por hacer de estas reuniones un entorno más seguro. Además de los protocolos de higiene, distancia social y uso de mascarillas faciales, la población se cuestiona acerca de la conveniencia de hacerse pruebas de detección de la covid-19 para tener información actualizada de su estado, y así evitar contagios a sus seres queridos. Obviamente, un resultado positivo en una prueba de PCR o antígenos, que detectan infecciones activas, debería significar la reclusión inmediata y la cancelación de cualquier plan de viaje. Los serológicos, que detectan infecciones pasadas, pueden suponer cierta seguridad para viajar, sobre todo si los resultados detectan que se pasó la infección recientemente.

Las Comunidades Autónomas han marcado sus propias restricciones de movilidad; Aragón, por ejemplo, ha eliminado el concepto de ‘allegado’ de los viajes. Salud Pública insiste en que la mejor prevención es no viajar este año, o hacer encuentros al aire libre, pero dada la evidencia de que esos desplazamientos se van a producir, hacerse un test es un ejercicio de responsabilidad, que además debe hacerse en la fecha más próxima al desplazamiento para reducir la posibilidad de contagiarse después. Una posibilidad que, obviamente, nunca será nula.

Aunque la indicación del médico de familia puede llevar a la realización del test en el Salud, la persona que se somete a la prueba no puede controlar los tiempos de recepción de resultados, así que la opción de hacerse un test voluntario para este fin navideño pasa por el pago en laboratorios o centros de salud del entorno privado, siempre con prescripción médica. Los test de antígenos tienen un costo que ronda los 35 ó 75 euros; la PCR varía entre 100 y 180 euros, y una prueba serológica para detectar anticuerpos cuesta de 50 a 60 euros. Los kits rápidos de venta en farmacias pueden encontrarse a partir de 25 euros.

Test PCR, de anticuerpos, de antígenos… rápidos o no, en el médico, en la farmacia, en el laboratorio... Son muchas las cuestiones, y demasiada la confusión en lo que respecta a los test. Un reciente estudio de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) aclaran las dudas que van en aumento ante la llegada de las fechas navideñas:

Test PCR: ventajas e inconvenientes

Es la más fiable y el más caro, puesto que su sensibilidad a la infección de la covid-19 es la más elevada. Detecta la infección desde las primeras 24 a 48 horas tras el contagio, puesto que amplifica el material genético del virus aunque se encuentre aún en poca cantidad. Es muy sensible, siempre que la muestra se haya recogido correctamente. Se efectúa por inserción nasofaríngea y captura de material genético para combinar con un reactivo. Por otro lado, no garantiza que pueda haber contagio después de hacerse, porque mide la situación en el momento exacto del test. Más problemas: es caro, los resultados no son inmediatos (tardan varias horas) y puede seguir dando positivo en personas que están curadas pero aún acumulan restos de virus en el organismo.

Test serológico: ventajas e inconvenientes

Si se ha pasado la enfermedad, el test serológico detecta la presencia de anticuerposIgM, un indicador de infección reciente que en la mayoría de los casos (no hay 100%) ya no está activa. Si el anticuerpo detectado es el IgG, quiere decir que la infección está totalmente superada y es más lejana en el tiempo, pero existe la duda de si la persona que se realiza el test puede volver a contagiar el virus a otros. Los IgM se detectan a partir de la primera semana y desaparecen un par de semanas después, mientras que los anticuerpos IgG no emergen hasta el final de la infección y persisten elevados durante meses. Ventajas: se hacen por análisis de sangre o mediante kits rápidos de venta en farmacias (rondan los 25 euros, y se venden bajo prescripción médica), que utilizan una muestra de saliva o una gota de sangre.

Test de antígenos: ventajas e inconvenientes

El más rápido: hay resultados en apenas unos minutos. Eso sí, se trata del de menos sensibilidad en la población asintomática. Si hay síntomas, es capaz de detectar la infección con una eficacia equiparable a la de la PCR con menor complejidad técnica y a menor coste. También se hace por vía nasofaríngea. Si no hay carga viral suficiente, pueden dar falsos negativos, y aumentar la preocupación del enfermo en el caso de que sí haya síntomas reconocibles de la enfermedad. Sí se ha demostrado su eficacia en la detección de un contagio reciente, pero no es tan certero cuando ya hay una evolución de la enfermedad.

¿Y los test de autodiagnóstico que se venden en farmacias?

Hasta ahora# este tipo de pruebas solo se realizaban a través de análisis de sangre, pero en los últimos días se han empezado a comercializar kits autodiagnósticos en farmacias (por el momento bajo receta médica) que utilizan como muestra un poco de saliva o una gota de sangre. Según la OCU, realizar este tipo de test autodiagnóstico de anticuerpos puede suponer una sobrecarga del sistema sanitario, al que hay que acudir tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados.

También aumentan las dudas y el recelo entre los sanitarios ante estos autotest de la covid-19 que llegan a las farmacias. Los profesionales aseguran que las pruebas no deben hacerse sin unos criterios médicos y alertan de que pueden generar "falsas expectativas de seguridad".

La mejor prueba que existe para no contagiarse o transmitir a otros la covid-19 es quedarse en casa o aislarse 10 días antes de reunirse con la familia.

