Dudas y recelo entre los sanitarios ante los autotest de covid que llegan a las farmacias

La inminente llegada de los test rápidos de autodiagnóstico de la covid-19 a las farmacias aragonesas ha despertado dudas y recelo entre los profesionales sanitarios, que aseguran que las pruebas no deben hacerse sin unos criterios médicos y alertan de que pueden generar "falsas expectativas de seguridad" ya que informan de si un paciente tiene anticuerpos, pero no de si está infectado.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, su presidenta, Raquel García, aclaró ayer que estos autotest, que esperan recibir los próximos días, permiten detectar la presencia de anticuerpos del SARS-CoV-2 y si una persona ha tenido contacto con el virus, pero no es una prueba diagnóstica, como puede ser una PCR. Estos test ofrecerán los resultados en unos 15 minutos y se basan en el análisis de una muestra de sangre. Para la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, "tiene múltiples problemas y riesgos". "Es –dijo– una actuación poco meditada y que no da seguridad al usuario". De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió "prudencia" sobre el uso de estos test y resaltó que son "una foto del momento". Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) afirmaron que "no sirven" para detectar los casos de covid-19 y "no deben ser utilizados para diagnosticar infección activa por SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en individuos asintomáticos". La Seimc alerta de que el autodiagnóstico "puede generar una angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados". Y es que son los médicos los que deben prescribir estas pruebas y, en los casos positivos, hay que realizar una PCR para corroborar el resultado.

Para Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), esta prueba "no tiene sentido" y "va a generar una falsa sensación de seguridad". Según dijo, "se prescriben tratamientos, no pruebas". Una opinión que compartió la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria en Aragón, Teresa Cenarro, para quien "si un facultativo cree que hay que realizar una prueba a un paciente le solicitará un test de antígenos o una PCR. Y si no está indicado, no le pedirá ninguna". "Servirán –añadió–para crear confusión en muchos casos y, desde luego, si se piensan usar para asistir a cenas de Navidad para nada dan seguridad de que esté libre del coronavirus. No creo que las pruebas estén para hacerlas sin motivos médicos".