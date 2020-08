Cómo hacerte el test serológico y el PCR en Zaragoza: centros sanitarios privados y precios

Las pruebas realizadas en relación al contagio de la covid-19 se dividen actualmente en dos grupos diferenciados. Las PCR se hacen con un frotis nasofaríngeo, introduciendo un bastoncillo en la parte posterior de la nariz para obtener la muestra y se efectúan para saber si la persona analizada da positivo por este virus; las serológicas, también llamadas ELISA) por ser el acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción) se hacen mediante análisis de sangre y permiten detectar los anticuerpos producidos tras el contacto con el virus.

Si el resultado en este último test es positivo, quiere decir que hay inmunoglobulinas; la persona analizada ya ha estado expuesta al virus, y falta saber si se trata de una infección activa o pasada. La respuesta a esa pregunta llega al estudiar los tipos de inmunoglobulinas, que pueden ser IgM o IgG. Si el IgM es negativo, no hay contagio actual con el virus, y si da positivo, hay una infección aguda.

En cuanto al IgG, si este marcador da negativo quiere decir que la persona no ha estado en contacto con el virus en la amplia mayoría de los casos, aunque puede darse la circunstancias de que el contacto con el virus sea tan reciente que aún no se hayan generado anticuerpos. Si el IgG es positivo, indica que hubo una infección en el pasado, y no aguda, porque se entiende que no hubo sintomatología si el paciente no llegó a enterarse. En este caso, la persona estaría inmunizada contra la covid-19.

Algunos centros de Zaragoza y sus precios por test serológico y PCR

Hay un buen número de centros privados donde se puede solicitar una prueba serológica. Por ejemplo, el hospital Hospital San Juan de Dios (976 271 660), que también da servicio a la sanidad pública en geriatría, rehabilitación y cuidados paliativos. Efectúa el test serológico con cita previa por 54 euros, con resultados en 48 horas. El PCR cuesta 118 euros, no hace falta prescripción médica y en 36 horas están listos los resultados.

La Clínica Montpellier (976 765 300) hace el serológico por 60 euros bajo prescripción médica, con resultados en el mismo día. El PCR, también con prescripción médica, cuesta 150 euros y los resultados están disponibles entre 24 y 48 horas después. El Centro Médico MAPFRE Salud (976491196) hace el serológico con prescripción médica del titular correspondiente de la Seguridad Social o con el volante de un médico de MAPFRE. El coste es de 20 euros por la consulta y 80 euros por el test, con los resultados listos en 24 ó 48 horas. El PCR cuesta ahí 180 euros, el resultado tarda lo mismo que el serológico e igualmente con prescripción médica del sistema de Salud Pública o con el volante de un médico de MAPFRE.

Quirón (976 720 000) ofrece el serológico por 60 euros sin cita previa, con los resultados antes de 48 horas. El PCR cuesta 195 (el precio incluye prueba y cita médica) y los resultados tardan igualmente 48 horas como máximo. En la Clínica Nuestra Señora del Pilar (976 275 700) el serológico es bajo prescripción médica; algunos seguros lo incluyen dentro de su paquete, y para quienes van sin seguro cuesta 80 euros. El PCR vale 150 euros, también con prescripción médica e informe específico, y los resultados en ambas pruebas tardan entre 48 y 72 horas.

Citogen (976 556 484) efectúa el serológico por 50 euros con reserva previa en su web (cagt.es), y no se precisa informe médico. El PCR vale 75 euros y el procedimiento de solicitud es el mismo, vía web y sin necesidad de informe médico. Los resultados llegan entre 24 y 48 horas después del test, en ambos casos.

