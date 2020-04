¿Cuál es la diferencia entre el PCR y el test rápido para detectar el coronavirus?

Con el fin de diagnosticar el COVID-19 de forma precoz, el Ministerio de Sanidad tiene previsto, tal y como anunció Salvador Illa este martes, realizar test rápidos a una muestra mínima de 62.400 personas, repartidas por 30.000 hogares de toda España, y así decidir cómo será la desescalada del confinamiento.

A estas personas se le someterá a una prueba exprés serológica con kits del millón de test comprados por el Gobierno en China y que, tras ser testados por el Instituto Carlos III, han sido repartidos esta semana entre las comunidades autónomas, que serán las que pongan el personal para desplazarse a los domicilios.

Loading...

Esos test rápidos miden el nivel de anticuerpos de la persona, o sea si está enferma o si ha pasado la enfermedad. El problema es que estos kits pueden tener una fiabilidad de solo el 64% en los primeros días del contagio por lo que pueden dar falsos negativos. Sanidad ya ha fijado que si la prueba a un ciudadano da negativa será repetida con PCR, los estudios de laboratorio, mucho más lentos, pero que sí que son infalibles.

¿Cuál es la diferencia entre PCR y test rápido?

La PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, tal y como explican en la web del Instituto de Salud Carlos III, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN.

Si tras el análisis en un laboratorio de microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que esa persona está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus.

La PCR es una prueba que tiene unas características básicas que son: alta especificidad; alta sensibilidad, y precoz porque se detecta virus en las primeras fases de la infección respiratoria.

Desde el inicio de la epidemia del coronavirus se ha realizado el diagnóstico mediante técnicas de PCR. En los últimos días están empezando a utilizarse los denominados test de diagnóstico rápido, que permiten conocer en 10-15 minutos (la PCR tarda varias horas) si una persona está o no infectada.

A diferencia de la PCR, estos test rápidos no identifican el ARN del virus, sino que detectan, o bien anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, o bien proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo. Además de la rapidez, presentan otra ventaja muy importante en el momento actual ya que pueden realizarse en el domicilio de un caso sospechoso, siempre supervisado por un profesional sanitario.

Gracias a estos test, cuyo funcionamiento es similar al de los test de embarazo, se podrá mejorar el cribado en la población y limitar los ensayos de PCR sólo a aquellos pacientes que, con sintomatología, den un resultado negativo mediante los tests rápidos, lo que permitirá liberar profesionales y recursos en el Sistema Nacional de Salud.

El @sanidadgob ha adquirido una partida de 5 millones de test rápidos. Más de un millón empezaron ya a distribuirse entre las CC.AA. el pasado domingo. Su utilización servirá para aumentar la capacidad de diagnosticar el #COVID19 de forma precoz.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/RG4X7UlXaZ — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 8, 2020

Sigue las últimas noticias del coronavirus.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.