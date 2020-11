¿Son más fiables los test de antígenos que las PCR?

La palabra clave es Panbio. Dos recientes estudios de científicos españoles, aún no publicados en revistas científicas, analizan la elevada capacidad del test de antígenos Panbio (de Laboratorios Abbot) en la detección eficaz de la infección por la covid-19, un hecho que podría suponer el giro más interesante de la actual batalla contra el coronavirus mientras llega la deseada vacuna. El Panbio arroja una cantidad ínfima de falsos positivos, y los falsos negativos refieren a personas con muy baja carga viral, que no contagian la enfermedad; esas son las conclusiones del doctor Oriol Mitjá, del Hospital Germans Trías i Pujol de Badalona (Barcelona), que compara esta prueba de antígenos con el más conocido PCR. “La PCR tiene tanta sensibilidad que a veces detecta positivos en gente que no es infecciosa. El antígeno tiene la ventaja de que a éstos no te los detecta". Además, los actuales test de antígenos detectan casos contagiosos aunque sean asintomáticos. El segundo estudio, que coincide en las líneas fundamentales con el de Mitjá, se ha hecho en el Hospital Clínico de Valencia.

Fiabilidad renovada de los test de antígenos

Los test de antígenos fueron ampliamente rechazados por la comunidad científica en los primeros meses de lucha contra la pandemia, debido a su bajísima efectividad, que se situaba en apenas el 30%. La segunda generación de estas pruebas, disponible desde el pasado mes de septiembre, obtiene registros superiores al 95% de efectividad en la detección del virus. Además, la prueba es menos invasiva, ya que se utiliza una escobilla que no necesita de la introducción profunda en el conducto nasal; lo que se busca es unas proteínas específicas (los antígenos) que están presentes en la superficie del virus.

Otros detalles inclinan la balanza a favor de los test de antígenos. El resultado se conoce en 15-20 minutos, frente a las 24 horas en el más optimista de los plazos con la PCR, debido a la actual saturación del sistema. Eso permite ganar tiempo a la hora del aislamiento de la persona infectada y los rastreos procedentes de sus contactos en los días previos a la prueba. El precio, además, es sensiblemente menor al de los PCR: 4,5 euros, por los casi 100 de las pruebas que actualmente se realizan de forma masiva a la población en los centros de salud pública.